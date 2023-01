Jeremy Clarkson má opět problémy. Prý končí v The Grand Tour kvůli výrokům o Meghan Markleové

Ostrý jazyk a drsné komentáře k britské moderátorské hvězdě patří odjakživa. Tentokrát ho možná budou stát práci.

V Britských médiích se objevila zpráva, že bývalého hlavního tahouna slavného pořadu Top Gear a jednu z hlavních hvězd současné show The Grand Tour opět čekají problémy. Důvodem má být Clarksonův sloupek v britském deníku The Sun, vydaný v polovině prosince 2022. V něm se vyjadřoval na adresu Meghan Markleové, manželky britského prince Harryho.

Napsal: „Nenávidím ji. Ne tak jako Nicolu Sturgeonovou (skotská premiérka) nebo Rose Westovou (britská sériová vražedkyně). Nenávidím ji na buněčné úrovni. V noci nemůžu spát, protože ležím, skřípu zuby a sním o dni, kdy ji donutí promenádovat se nahou ulicemi všech britských měst, zatímco davy budou skandovat "Hanba!" a házet po ní hrudky exkrementů.“

Dále uvedl, že si Meghan Markleová vodí manžela jako loutku a předpovídal krach jejich manželství. Jeho článek vyvolal obrovskou vlnu nevole napříč nejen britskou společností, vyjádřil se k němu například londýnský starosta Sadiq Khan: „Jak by měl Jeremy Clarkson dobře vědět - slova mají následky. Slova v jeho článku nejsou vtipem - jsou nebezpečná a neomluvitelná. Prožíváme epidemii násilí na ženách a dívkách a muži s mocným hlasem se musí chovat lépe než takto.“

A aby to nebylo málo, od Clarksona se distancovala i jeho dcera Emily: „Mé názory jsou a vždy byly jasné, pokud jde o misogynii, šikanu a zacházení se ženami ze strany médií. Chci jasně říct, že se stavím proti všemu, co můj otec napsal o Meghan Markleové, a nadále stojím na straně těch, které jsou terčem nenávisti na internetu,“ uvedla. Magazín Variety si nyní všímá zrušení tiskové konference k propagaci druhé série pořadu Clarkson’s Farm a ze zdrojů uvnitř Amazon Prime, pod něž patří i The Grand Tour, má informaci, že streamovací služba už se známou hvězdou nebude pokračovat v dalších sériích.

Clarkson na svém instagramovém profilu uveřejnil omluvu, v níž si sype popel na hlavu za své výroky. Připomeňme si, že v pořadu Top Gear skončil v roce 2015, když praštil producenta pořadu Oisina Tymona poté, co dostal studenou večeři místo steaku. Společně se svými kolegy Richardem Hammondem a Jamesem Mayem se i s producentem Andym Wilmanem přesunuli na Amazon Prime, kde odstartovali úspěšný motoristický pořad The Grand Tour v jiném formátu, než měl původní Top Gear.