Dcera Jeremyho Clarksona odhalila, jaké bylo její dospívání se slavným novinářem

Emily Clarkson je pětadvacetiletá spisovatelka, blogerka a instagramerka. Vedle toho je ale i dcerou jednoho z nejslavnějších novinářů na světě, Jeremyho Clarksona. V rozhovoru pro platformu Drivetribe, kterou Jeremy spoluvlastní, se rozpovídala o tom, jaké bylo dospívání s personou takového formátu v rodině.

Své geny nezapřela hned od začátku. Když na ni padla otázka, co dělá v poslední době, odpověděla, že se „snaží nezabít svou rodinu“, čímž naráží na pandemii COVID-19. Svěřila se také, že otec na ni měl v autech velký vliv. Kdo ale čeká, že s čerstvým řidičským průkazem běžela pro Maserati, ten by se spletl.

Emily Clarkson měla jako první auto Ford Fiesta. V současnosti vystoupila o malý stupínek výše a řídí nový Ford Fiesta ST. Emily byla samozřejmě v dětství zamořena auty. Jeremy byl v 90. letech velmi aktivní novinář a doma se to hemžilo fotografiemi a tiskovými zprávami.

Emily tak poznala pomalu každé auto a v dospívání to byl její párty trik. Emily má za sebou i úspěšnou knihu „Can I speak with someone in charge?“ Celý rozhovor si můžete pustit níže. Clarkson má vedle Emily i syna Finla a další dceru Katyu.