Jeep za půl milionu, Clio po japonsku i lepší světla pro Škodu Octavia: Sledujte nový Svět motorů!

Televizní Svět motorů dnes opět zavítá na vaše obrazovky. I v pátém díle třetí série se můžete těšit na testy nových aut a další zajímavosti nejen ze světa automobilů. Co to bude tentokrát?

Věděli jste, že vám na nový vůz automobilky Jeep stačí půl milionu? Pokud ne, sledujte test modelu Avenger, který vyzkoušel Honza Mička. To Vláďa Kadera zvolil protipól – otestoval Lexus NX, který se sice v aktuální generaci prohání po českých silnicích už více než dva roky, ale pořád je to fascinující auto pro řidiče, kteří vědí, co chtějí.

Doba kempování začíná, takže pokud ještě nevíte, v čem strávíte následující měsíce, měli bychom pár tipů. Martin Karlík totiž vyrazil na výstavu karavanů, kde našel třeba i na saunu na kolečkách.

A chybět nebude ani rozhovor se známou osobností. David Šprincl si popovídal s Radimem Fialou, známým také rolí doktora Hanáka v novácké Ordinaci v růžové zahradě. Jaký je řidič a co vlastně řídí?

Ale zpět k testům, tentokrát pod taktovkou Martina Vaculíka, který vyzkoušel nové Mitsubishi Colt. Že na takovém autě není co testovat, když jde podle mnohých názorů pouze o Renault Clio s jiným logem? Možná si testem coltu zlepšíte rozhled, což platí také o reportáži Petra Slováčka. Ten totiž vylepšil světlomety Škody Octavia – halogeny předělal na LEDky.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo .