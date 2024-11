Jeep Wrangler se inspiroval armádní ikonou: Do prodeje míří v uniformě, poháněn je hybridem

Jeep se znovu vrací do minulosti a prostřednictvím další limitované edice Wrangleru uctívá svou armádní legendu Willys z roku 1941. Na původní vojenský „džíp“ vzpomenul v případě současného off-roadu už před pár lety, nejnovější limitka Wrangler 4xe Willys '41 ovšem zachází s odkazy na minulost ještě o něco dále. Inspiraci si také bere v předchozím konceptu Jeep '41, který byl představen v roce 2022.

Na přes 80 let starý Willys odkazuje novinka především nepřehlédnutelnou specifikací. Karoserie je lakována tradičním armádním odstínem olivově zelené, přičemž ve stejné barvě jsou i nová 17palcová hliníková kola připomínající plechové disky originálu. Kola jsou obuta do 33palcový off-road pneumatik. Mezi další přednosti edice patří odolnější ocelové nárazníky vpředu i vzadu nebo samolepky v armádním fontu, navíc v dobovém odstínu Drab Blue, odpovídajícím tehdejšímu vzoru nařízenému americkou armádou.

V kabině se zase objevují sedačky čalouněné béžovou látkou, zatímco část palubní desky je vyložená prošívaným čalouněným panelem v olivově zelené. K vozu bude Jeep nabízet jak pevnou střechu v barvě karoserie, tak střechu s elektricky stahovatelným plátnem nebo exkluzivně jednoduchou měkkou plátěnou střechu v hnědé barvě.

Jak nasvědčuje název limitované edice, poctu starému Willysu vytvořil Jeep na základě plug-in hybridního Wrangleru 4xe, který je dle Jeepu tři roky po sobě nejprodávanějším PHEV modelem v USA. Na technice přitom nic nemění. Dvoulitrový turbo čtyřválec ve spojení s párem elektromotorů produkuje systémových 380 koní (280 kW) a díky baterii o kapacitě 17 kWh ujede model čistě na elektřinu okolo 42 km. Do výbavy edice Willys '41 pak Jeep přihazuje standardně také zadní uzamykatelný diferenciál.

Zařazení této specialitky do evropské nabídky bychom zřejmě neočekávali. Do prodeje v USA nicméně limitovaná edice míří už teď, a to od ceny 59.930 dolarů (cca 1,4 milionu korun). Na kolik kusů bude produkce omezena, to Jeep neupřesňuje.