Jeep Wagoneer vznikne jako zajímavý restomod. Dostane elektropohon se stovkami koní

Bezemisní provoz plus klasické tvary: Společnost Ghost Garage láká na retro přístup bohaté nadšence.

Aktuální Wagoneer je v prodeji od loňského roku. Jde o obří SUV, které v prodloužené verzi Grand měří 5,76 metru. Pod kapotou může mít třílitrový přeplňovaný řadový šestiválec či osmiválce Hemi s objemem 5,7 či 6,4 litru. Přímým předchůdcem současné verze WS je model SJ, který se bez významnějších změn vyráběl mezi lety 1963 a 1991 – šlo o třetí nejdéle vyráběné americké auto.

A právě toto klasické SUV poslouží jako základ pro zajímavou přestavbu, kterou nyní nabízí firma Ghost Garage. Také o ní slyšíme poprvé, ale vězte, že nejde o nějaké nadšené amatéry – stojí za ní společnost Osirius Group, která dodává komplexní řešení pro automobilový průmysl, od vývoje a testování dílů až po návrhy výrobních linek. Znovuzrozený Wagoneer dostane elektromotory s výkonem 373 kW (507 k) a baterie, díky nimž ujede přes 400 kilometrů. Úpravami projdou karoserie i interiér, výrobce se také zaměří na bezpečnost.

Na výsledek hodlá Ghost Garage dát tříletou záruku s nájezdem do 80.000 kilometrů. První vozy, které vzniknou z původních Wagoneerů z let 1987 až 1991, by mohly být hotovy již v příštím roce. Cena je ale nemalá – 295.000 dolarů, což v aktuálním kurzu vychází na 7,2 milionu korun.