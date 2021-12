Jeep ukazuje digitální budoucnost. V terénu vám najde kamarády, pomůže i rozšířenou realitou

V rámci prezentace Software day se koncern Stellantis pochlubil novými digitálními vychytávkami pro trávení volného času v terénu. Užitečné věcičky, nebo zbytečnosti?

Zajímavý pohled do budoucnosti nabídla značka Jeep skrze video s názvem Freedom Connected. V něm ukazuje, jaká digitální kouzla můžeme čekat u budoucích generací jejích modelů. Automobilka sice upozorňuje, že jde o konceptuální záležitosti, ale z technického hlediska nepředstavují nic složitého a daly by se aplikovat klidně již dnes.

Máme zde například komunikační systém, který vám umožní vidět další řidiče Jeepů ve svém okolí. Můžete je najít, pozdravit, prohlédnout si jejich profil nebo třeba seznam úprav na jejich vozech. Tato technologie má dokonce umožnit plnění úkolů, jejichž absolvováním se můžete veřejně chlubit na svém profilu. Kromě funkce jakési sociální sítě se tato technika bude hodit i na skupinových výpravách, kde o sobě nadšenci do jízdy v terénu mohou mít neustálý přehled.

Navigační systém má také obsahovat přes šest tisíc terénních tras, takže si můžete řádění mimo silnice hezky naplánovat. Jedním z dalších prvků je průhledový displej s rozšířenou realitou, který by dle videa dokonce mohl promítat svůj obraz na sklo tak, aby byl vidět zvenčí. Dále zde máme možnost přijímat vylepšení softwaru na dálku. Reakce na tuto techniku jsou zatím převážně pozitivní, i když se v diskuzi objevují i názory, že jde o zrůdnost, složitost a hnus, který v Jeepu nemá co dělat. A co soudíte vy?