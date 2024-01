Jeep si zkazil premiéru Wagoneeru S. Nechtěně poslal ven fotky, které jsme neměli vidět

Minulý týden nás Jeep začal lákat na premiéru plně elektrického Wagoneeru S. Jenže moment překvapení doprovázející premiéru se bohužel nekoná. Úniky fotografií před oficiálním odhalením nejsou ničím výjimečným. Stane se, že někdo zveřejní fotky ze zákulisí, nebo poruší embargo, ale tentokrát fotografie omylem pustila do světa sama automobilka, respektive správci facebookového profilu skupiny Stellantis.

I když oficiální fotky nového Wagoneeru S byly záhy odstraněny, někdo je stihnul stáhnout a vrátit je na internet. Informaci i fotografie přinesl portál mopar insiders. Dále uvádí, že vůz pravděpodobně bude sjíždět z výrobních linek po boku elektromobilů Cherokee a Recon v mexické továrně Toluca. Prvních vozů se severoamerický trh dočká na podzim a poté budou následovat další trhy.

Podle dostupných indicií využije Wagoneer S novou platformu STLA Large určenou pro vozy s délkou od 4,77 do 5,13 m a rozvorem 2,87 až 3,08 m. Dostatek prostoru umožní integraci akumulátorů s kapacitou od 85 do 118 kWh, které budou napájet dvojici elektromotorů o výkonu 600 koní. Wagoneer S bude totiž mít v základu pohon všech kol, díky němuž to zvládne akcelerovat z 0 na 96 km/h za 3,5 sekundy.

Po designové stránce nutno Jeepu pochválit, že dokázal stvořit zajímavé SUV s neotřelým prvkem. Tím je střešní spoiler, který vytváří iluzi hranatého vozu, ale ve skutečnosti se záď plynule svažuje. Tento detail již byl navržen na konceptu z roku 2022, ale je fajn, že se jej podařilo dotáhnout do sériového modelu. Téměř identickou podobu mají i světla a boční partie. Příď je náležitě mohutná s tenkým pruhem LED osvětlením rozšířeným i na masku. Podoba interiéru zatím neunikla, takže si na ni budeme muset počkat do oficiální premiéry.