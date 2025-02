Jeep se během Super Bowlu blýsknul parádní reklamou s Harrisonem Fordem. Režii měl autor filmu o Indiana Jonesovi

Tradiční přehlídka nejnákladnějších reklam světa probíhá každoročně při Super Bowlu, tedy play-off severoamerické ligy v americkém fotbalu. Je zvykem, že velké společnosti vrhnou do zde promítaných klipů desítky milionů dolarů, angažují slavné herce a umělce, letos se zúčastnil i staronový prezident Donald Trump, nebo třeba zpěvačka Taylor Swift, jejímž partnerem je hráč jednoho z finálových týmů Kansas City Chiefs.

Harrison Ford v reklamě Jeepu uvádí, že skuteční hrdinové jsou skromní, a kupředu je nežene pýcha, svoboda je důležitá a umí inspirovat – docela vtipně v momentu, kdy Jeep předjíždí konkurenční Ford (ne Harrisona, ale vůz Bronco) v terénu.

Dále v klipu zní, že se nemusíme vždy shodnout, ale můžeme na sebe na svých cestách alespoň mávnout, i když jdeme (nebo spíše jedeme) rozdílnými cestami. Ke konci pak Harrison Ford nabádá, abychom si vybrali to, co nás činí šťastnými. Ford v reklamě říká: „Vyberte si to, co vás činí šťastnými. Šťastným mě dělají přátelé, rodina a práce. Tenhle Jeep (Wrangler 4xe) mě dělá šťastným... i když se jmenuji Ford. To je můj návod. Vydejte se na cestu. Napište si svůj vlastní příběh.“

Dvouminutový snímek režíroval James Mangold, který stojí za mnoha zajímavými filmy – například Zemí policajtů, Narušenými, Kate & Leopoldem, Logan: Wolverine, Le Mans (Ford vs. Ferrari) a s Harrisonem Fordem si spolupráci vyzkoušel ve snímku Indiana Jones a nástroj osudu z roku 2023.