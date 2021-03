Jeep Renegade si umí posvítit na zloděje. Když bude odcizen, pošle vám polohu

Plug-in hybridní pohon 4xe se do nabídky Jeepů Renegade a Compass připojil v létě minulého roku. Spočívá ve spolupráci třináctistovky MultiAir Turbo a elektromotoru. Kombinovaný výkon činí 190 koní pro základní verze. Díky 11,4kWh baterii pak dokážou na jedno nabití ujet padesát kilometrů.

Jeep nyní informuje, že model 4xe získává novou funkci My Theft Assistance jako součást konektivity My Uconnect, což je vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace pro mobily či chytré hodinky. Běžně se s touto funkcí dá odemykat a zamykat vozidlo či rozsvěcet světlomety. Slouží i pro SOS volání a zjištění polohy vozidla.

My Theft Assistance balíček služeb rozšiřuje a vítaný může být v oblastech s vyšším rizikem krádeží vozů. Vůz by měl detekovat, když se do něj někdo snaží nelegálně dostat, odtahuje jej bez povolení či odpojil baterii. V případě, že zloději se vůz podaří ukradnout, prozradí tak aplikaci svou polohu.

Sledování ukradeného vozu však probíhá až po potvrzení operátorem a po policejní zprávě. Policie pak získá možnost sledovat vozidlo na základě sdílené polohy přímo od vozu. Vylepšená aplikace se nyní ukázala i v Anglii jako reakce na vyšší počet odcizených vozidel. Funguje ale i v České republice.