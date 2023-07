Jeep prohrál. Indická kopie Mahindra Roxor se může i nadále prodávat i na území Ameriky

Mahindra Roxor je malé užitkové vozidlo, které ale nápadně připomíná Jeep. Po čtyřech letech soudních tahanic je konečně volné.

Rozbroj mezi indickou Mahindrou a americkým Jeepem trvá už od dob, co byl Jeep v koncernu FCA. Tahanice se dořešily až nyní, pod křídly skupiny Stellantis. Šlo o to, že Mahindra si v roce 2018 vytvořila svůj malý užitkový off-road s názvem Roxor, který se prodával i na území Ameriky. Až nápadně připomínal původní Jeep Willys. Už v roce 2019 to FCA dostalo před soud a Mahindře bylo doporučeno stáhnout tyto vozy z amerického trhu.

Ale stačilo pár chvil, aby se auto vrátilo zpět, protože když máte oblíbený, robustní, čiperný a spolehlivý off-road, tak co byste ho neprodávali, že? Roxor tedy podstoupil odjeepovací kůru a vrátil se. Po tomto redesignu připomínal spíš Toyotu Land Cruiser, ale FCA to nestačilo a znovu táhlo Indy před soud. Zatímco ale modelové roky 2018 a 2019 se stáhnout podařilo, redesign z roku 2020 nikoliv.

Podle posledních zpráv totiž Mahindra u soudu vyhrála a může prodávat svůj vůz po redesignu z roku 2020, a to i na území Spojených států. Zajímavé je, že Mahindra vlastně neporušila ochrannou známku. Problémem bylo, že poškodila signifikantní design značky Jeep, kterým se americká značka odlišovala od ostatních. Mahindra si to ale nakonec vybojovala a po dalším redesignu už je to v pořádku, ačkoliv Jeep v tom asi uvidíte stále.