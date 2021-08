Jeep představuje nový Commander. Sedm míst nabízí na základě Compassu

Není Commander jako Commander. Jeep toto jméno používá (a používal) už na několika světových trzích, přičemž vždy pro trochu jiný model s jiným zaměřením. Teď představuje americká značka další nový Commander, a to přesněji pro trh Latinské Ameriky. Zde v podstatě zastává místo prostornějšího Compassu s třemi řadami sedadel.

Základ techniky Compassu nicméně latinskoamerický Commander maskuje novým designem masky, upravenými světlomety s pruhem LED denního svícení nebo přepracovaným nárazníkem s LED mlhovkami. Na fotkách se pak ukazuje s rozsáhleji lakovanými částmi karoserie a chromovanými detaily výbava Overland.

I vzadu přichází novinka s novým užším LED osvětlením a kompletně novým víkem kufru s rozdílnými prolisy. Uvnitř už nicméně Commander používá novou architekturu palubní desky nedávno modernizovaného Compassu. Velikost kufru nebo místo na třetí řadě sedaček však Jeep zatím na oficiálních fotkách neukazuje.

Označení TD a 4x4 na zádi nakonec odhaluje techniku pod kapotou, přesněji tedy dvoulitrový turbodiesel s pohonem všech kol – výkon Jeep neupřesňuje, očekává se nicméně okolo 200 koní (147 kW), a to v kombinaci s devítistupňovou automatickou převodovkou. Do nabídky motorizací by měla zamířit i přeplňovaná benzinová třináctistovka o výkonu 185 koní (136 kW) ve spojení s šestistupňovým automatem a volitelným pohonem 4x4.

V Brazílii bude Jeep Commander uveden na trh ke konci srpna, poté se očekává export novinky i na další latinskoamerické trhy. Produkce vozu bude probíhat v brazilském Pernambucu.