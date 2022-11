Jeep hledá jméno pro nové super-SUV. Vybere ho veřejnost, vítěze odmění milionem

Není to poprvé, co se automobilka obrazí na své fanoušky s pomocí s návrhem názvu pro auto. Autor nejlepšího návrhu získá parádní výhru.

Koncept, který Jeep představil začátkem září, se chystá na silnice za dva roky. Půjde o elektrické SUV s výkonem přes 447 kW (více než 600 koní), které na jedno nabití ujede zhruba 640 kilometrů a na stovku rychlí do čtyř sekund. Prozatím mu automobilka říká Wagoneer S, ale označení podle vozky, řídícího zvířaty tažený přívěs, se jí zřejmě do budoucnosti plné voltů a ampérů úplně nehodí. S návrhy pro nové jméno proto osloví veřejnost.

Účastníci mohou vkládat své nápady skrze webový formulář, musí se vejít do padesáti znaků a do užšího výběru jistě nepostoupí názvy dětinské, obscénní nebo urážlivé. Soutěž končí 2. prosince, autor vítězného jména dostane ceny v celkové hodnotě 40 tisíc dolarů, což je bez pár drobných milion korun. Hlavní součástí výhry je lyžařský výlet do luxusního lyžařského střediska Jackson Hole Mountain Resort i s leteckou dopravou, ubytováním, pronájmy všeho potřebného, skipasy a instruktory.

Vítěz také získá dárkové poukazy na tisíc dolarů, tedy zhruba 24 tisíc korun. Není to poprvé, co se značka koncernu Stellantis obrátila na své fanoušky s pomocí ohledně názvu modelu. Fiat před nedávnem vybíral jméno pro crossover o velikosti Škody Kamiq, určený pro jihoamerický trh. Hlas lidu promluvil a výsledkem se stal Fiat Pulse.