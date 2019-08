Je tomu pár dnů, co Porsche oficiálně vypustilo do světa Cayenne s výkonem 680 koní. Je to plug-in hybrid se základem ve čtyřlitrovém osmiválci, který stojí přes 4,5 milionu a z nuly na stovku zrychlí za 3,8 sekundy. Jakkoliv jsou tato čísla impozantní, najdete na českém trhu vůz, který se jim hlasitě vysmívá. Je to Jeep. Hodně naštvaný Jeep.

Ani mě moc nepřekvapuje, že za něčím takovým stojí koncern FCA. Často se hovoří o jeho špatné situaci, slabých prodejích a je pravdou, že pokud chce přežít v dnešním světě sužovaném emisními limity, bude muset asi vymyslet něco hlubšího než spolupráci s Teslou. Na tohle téma ale teď zapomeňme a pojďme si říct, proč je dobré FCA vnímat jako automobilku, která má fakt koule, i když se bavíme pouze o SUV.

Že existuje „nějaký“ Jeep Grand Cherokee Trackhawk, asi víte. Stejně tak asi víte, že vyrazit s 2,5 tuny těžkým na okruh je stejná blbost jako vjet se supersportem do bláta. Jenže proč to nezkusit, když je to možné? Trackhawk je v podstatě „okruhovou“ verzí velkého Cherokeeho, sám o sobě je ale stejně fascinující jako Stelvio QV.

Má motor 6.0 V8 HEMI přeplňovaný kompresorem, výkon 710 koní (522 kW), točivý moment 868 N.m, čtyřkolku, automat, maximální rychlost je 290 km/h a z nuly na stovku to zvládne za 3,7 sekundy. Není to nejrychlejší SUV světa, takové Lamborghini Urus ale prolomí stokilometrovou metu jenom o desetinu sekundy rychleji a stojí přes 4 miliony korun. Ostatně cena je jednou z dalších výhod Trackhawku.

Na českém trhu koupíte Jeep Grand Cherokee Trackhawk za 3.014.900 Kč. Je to hodně peněz, když ale vezmete v potaz, že tolik může stát nové BMW X6 s naftovým třílitrem, už toto sdělení zase tak nedráždí. Vychází z linie Overland, což je v řeči Jeepu takový lepší průměr, má ale něco navíc.

V základu jsou 20palcová kola, adaptivní bi-xenony, audio Harman Kardon s 19 repráky a výkonem 825 W, adaptivní tempomat, systém aktivního tlumení hluku, výkonnější brzdy, sedm airbagů, zadní parkovací kamera, sedm airbagů či kožené čalounění. Výbava není tak hi-tech jako u Cayennu nebo Lamba Urus. Tohle je prostě auto pro venkovany, kterému dali pod kapotu motor z Hellcatu.

Možná je to ta největší rozmařilost, jakou kdo kdy oficiálně uvedl na trh, ale komu by to vadilo? Fajn také je, že kdo by toužil pouze po velkém SUV s osmiválcem, může u Jeepu sáhnout po verzi SRT poháněnou 6,4litrovým atmosférickým motorem HEMI s výkonem 468 koní (344 kW). Stojí 2.289.900 Kč.