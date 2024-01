Jeep Grand Cherokee letos konečně dorazí do Česka. Radost budou mít i příznivci Wranglera

Automobilka Jeep sice aktuálně není v záři reflektorů, ale to neznamená, že se u ní na českém trhu nic neděje. Aktuálním tahounem a nejvíce propagovaným vozidlem je Jeep Avenger, který získal titul Car of the Year 2023. Ostatně Gladiator, Grand Cherokee a Wrangler ty prodeje prostě neodtáhnou, ačkoli to jsou cool auta. V nabídce je pak ještě Renegade a kompaktní Compass.

Ale zpět k Avengeru, který se letos dočká několika novinek. Tou první bude již dříve avizovaný příchod verze se spalovacím motorem. Po vzoru dalších vozů skupiny Stellantis si pod kapotu vozu najde cestu jednotka 1.2 Turbo, zde o výkonu 74 kW (100 koní). Spárovaná bude s šestistupňovým manuálem a pouze s pohonem předních kol. Tato verze už má dokonce i českou cenu, která činí 599.900 Kč.

V plánu značky je ale uvést ještě motor 1.2 e-Hybrid, který bude taktéž disponovat výkonem 100 koní, ale spárovaný bude s šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou. Očekávat můžeme také příchod verze s pohonem všech kol. Další novinky se týkají Wrangleru, který letos dorazí v Česku v omlazené podobě s motory 2.0 Turbo o výkonu 272 koní a také jako plug-in hybrid 2.0 4xe o výkonu 380 koní.

Velkou novinkou pak bude příchod modelu Grand Cherokee 4xe, tedy plug-in hybridu o kombinovaném výkonu 380 koní a osmistupňovou automatickou převodovkou ZF. Jeho české ceny prozatím neznáme, ale v Německu se nabízí v základní výbavě Limited za 79.500 eur, tedy v přepočtu 1.970.560 Kč.