Jeep Grand Cherokee konečně oficiálně přijel do Česka. V omezeném počtu jako skladovka

Zatímco na ostatní evropské trhy zamířil nový Jeep Grand Cherokee nedlouho po svém představení už v roce 2022, konkrétně do nabídky v Česku se dostává až nyní. Na starém kontinentu výhradně prodávaná plug-in hybridní varianta 4xe tak přijíždí do showroomů autorizovaných dealerů značky Jeep. Dostupná však bude pouze ve formě omezeného množství skladových vozů. České zastoupení potvrzuje, že objednání nového vozu do výroby, dle vlastní specifikace, není možné.

Hodí se zopakovat, že osmiválec ani šestiválec pod kapotou rodinné „Ameriky“ nenajdete. Plug-in hybrid 4xe představuje přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec spárovaný s osmistupňovou automatickou převodovkou a dvěma elektromotory. Systémový výkon činí 381 koní (280 kW) a točivý moment dosahuje maxima 637 Nm. Baterie o kapacitě 17 kWh zajistí dojezd v čistě elektrickém režimu až 48 km.

Samozřejmě Grand Cherokee 4xe nechybí ani chytrý pohon všech kol včetně elektronické uzávěrky zadního diferenciálu a redukční převodovky. Standardem je také vzduchové odpružení, adaptivní full-LED přední světlomety a slušný soubor asistenčních systémů, v němž najdete adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, aktivní vedení v pruhu, zadní parkovací asistent a dodatečně systém nočního vidění nebo kamerový systém s rozsahem 360 stupňů.

Již specifikované skladové vozy bude Jeep v Česku nabízet na základě dvou úrovní výbavy. Limited, startující od 2.199.900 Kč, nabídne třeba 20palcová kola, dvojitou prosklenou panoramatickou střechu, prémiová sedadla, 10,25palcový digitální přístrojový štít nebo 10,1palcový infotainment s navigací.

Luxusnější volbou bude úroveň Summit Reserve, která od 2.499.900 Kč zajistí 21palcová leštěná kopla, sedadla čalouněná kůží Palermo, obložení interiéru z pravého ořechového dřeva, dodatečný 10palcový displej pro spolujezdce vpředu a taky audiosystém McIntosh s 19 reproduktory.