Radosti Ucelená komfortní a bezpečnostní výbava Kvalitně zpracovaný vnitřek Snadná obsluha Starosti Projev motoru a převodovky v kolonách Zmatený stop/start 7 /10

Zatímco Jeepy byly ještě před nějakými deseti lety hranaté a ne zcela pohledné stroje s orientací na terén a odolnost (vyjma tehdy nového Grand Cherokee verze WK2), dnes je situace zcela jiná. V nabídce nenajdete žádnou humpoláckou plechovku a i s Wranglerem se dá v pohodě žít, i když vám v žilách nekoluje bahno z terénních tratí.

Po stránce designu se značka konečně našla. Po hrůzostrašných retro kreacích typu první generace Compassu a do prázdna vyznívající snahy kombinovat modernu s odkazy na minulost u Cherokee z roku 2013 teď mají jeho vozy ucelený švih. A v případě kompaktního Renegadu i štědrou dávku rozvernosti.

Změny rozhodně prospěly

Facelift Compassu, který proběhl relativně nedávno, vyřešil mnoho problémů – hlavně po stránce estetické, a to uvnitř i zvenčí. Oplastování spodní části působí propracovanějším dojmem a design předního nárazníku se zdůrazněnými horizontálními linkami více odpovídá evropskému vkusu. Štíhlejší přední světlomety mu dávají výrazně lepší a dynamičtější vizáž, obecně jsou změny nemalé a ku prospěchu věci. A zvlášť v tomto matně metalickém zeleném laku Urban s černou střechou přitahuje nemálo zvědavých pohledů.

Hodnotněji a moderněji vypadá i vnitřek. Upřímně řečeno, předfaceliftová verze působila vzhledem k možné dosažitelné ceně velmi jalově po stránce materiálů, v rovině estetické pak jako měsíc staré noviny. Úplně jiná palubní deska byla proto na místě – výdechy ventilace jsou nyní orientované do šířky, digitální přístrojový štít nabízí mnoho různých zobrazení od imitace klasických budíků až po čistě číselné údaje a středový tunel působí přehledněji. Uživatelsky příjemná jsou tlačítka na novém volantu, sražená více k sobě, přičemž pravým palcem ovládáte palubní počítač plus handsfree a levým tempomat. Drobná výtka směřuje k páčce blinkrů, která je pro osoby s menší rukou docela daleko od věnce volantu.

Navzdory totálním změnám si palubní deska zachovala svou uživatelskou vstřícnost. Hlasitost regulujete otočným ovladačem na straně řidiče, teplotu klimatizace velkými tlačítky, která lze snadno nahmátnout, a pokud chcete řešit detailnější nastavení, můžete sáhnout do nabídky dotykové obrazovky. K té ale za pár vteřin, ještě pochválíme regulaci jasu podsvícení přístrojové desky vlevo pod volantem.

Infotainment UConnect s obrazovkou o úhlopříčce 10,1 palce je hezky na očích a snadno se obsluhuje. Do základních sekcí se dostanete skrze dotykové plošky ve spodní části a ty reagují rychle a bez problémů. Nastavení asistenčních systémů a jejich citlivosti najdete v přehledném seznamu řádku po řádce a i na navigaci se dá koukat na úrovni doby. Ovládání nezaskočí ani konzervativněji naladěného řidiče, takže i pokud moderní digitální technice vysloveně neholdujete, zorientujete se bez větších problémů a zádrhelů, bez překlikávání dlaždic a vrstev a vůbec zákeřností, které některé současné infotainmenty kladou svým uživatelům do cesty.

Přední sedadla jsou v oblasti stehen hezky široká a pohodlně se do nich usadí i statnější řidič, vedení v oblasti trupu také neurazí. Delší cesta díky dostatečnému rozsahu nastavení neunaví, pohodlnou polohu najdou malí i velcí, střízlíci i plnotuční. V pořádku je cestování i v druhé řadě sedaček, v naší výbavě zde máte k dispozici USB porty typu A i C a také 230V zásuvku.

Pro tři ramenaté chasníky to vzadu sice není, a pokud by i dva měli přes 180 centimetrů, půjde o kompromis, ale z hlediska prostoru se Compass v rámci své třídy nijak nevymyká standardům v kladném ani záporném smyslu. U výroční edice jsou standardem opěradla dělená v poměru 40:60, podlaha kufru má dvě výškové úrovně a v té vyšší lze opěradla sklopit téměř do roviny. Velmi chytrým nápadem je umístění tlačítka elektrického otevírání a zavírání pátých dveří na levou boční stranu zavazadelníku – u žádné protahování se na vnitřek otevřeného víka.