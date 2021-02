Jeep Cherokee může dostat nové jméno. Po 47 letech o změnu oficiálně žádají indiáni

Vůbec poprvé se indiánský domorodý kmen Cherokee Nation oficiálně táže automobilky Jeep, zda nechce přejmenovat modely Cherokee a Grand Cherokee. Náčelník Chuck Hoskin sdělil magazínu Car and Driver, že pro ně není čestné, aby bylo jejich jméno spojováno s autem. Zároveň ale chápe, že to značka nezamýšlela zle.

„Nejvíce nás poctíte tím, že se budete zajímat o systém naší vlády, naši roli v této zemi, naší historii, kulturu a jazyk,“ dodal nakonec. Automobilka Jeep používá označení Cherokee už 47 let. Aktuální prosba indiánského kmene ale není nic nového, značka si musela rozhodnutí pro tento název obhajovat už od počátku. První oficiální prosba však přišla až teď.

Odvahu pro tento krok dodalo indiánům hned několik událostí. Především pak sociální hnutí Black Lives Matter, které loni v létě otřáslo Amerikou. Původním obyvatelům Ameriky ale pomohlo i několik vlastních vítězství. Třeba nad americkým baseballovým týmem Cleveland Indians, který měl ve znaku karikaturu červeného šklebícího se indiána (Chief Wahoo). Ten už jako maskot zmizel.

Podobně dopadl i profesionální klub amerického fotbalu, který se z Washington Redskins přejmenoval na Washington Football Team. Modely Cherokee a Grand Cherokee jsou úspěšné, v loňském roce tvořily 40 % prodejů automobilky. Odpověď tak na sebe nenechala dlouho čekat.

„Názvy pro naše vozy (Cherokee a Grand Cherokee) byly pečlivě vybírány jako oslava a pocta původním obyvatelům Ameriky za jejich ušlechtilost, zdatnost a hrdost. Nyní však jsme připraveni na zdvořilou a otevřenou konverzaci s hlavním náčelníkem Chuckem Hoskinsem,“ uvedl Jeep. Snad se tedy neozvou ještě indiáni z Mojave s tím, že jim vadí Jeep Gladiator Mojave. Když už by na to ale došlo, neměli by zapomenout ani na operační systém macOS Mojave.