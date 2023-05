Jeep Avenger si to konečně bzučí do Česka. Základ stojí 900 tisíc, přesto je to výhodná nabídka

Jeep Avenger je náš, v podstatě je to evropské auto s evropskou technikou. Nyní už i víme, kolik vlastně stojí.

V Evropě navržený a vyráběný Jeep Avenger se stal Evropským autem roku a my jsme ho na českých silnicích snad ještě ani neviděli. To se ale brzy změní, protože první elektrický Jeep oznamuje vstup na český trh, zahájení objednávek a s tím také české ceny. A tím také začneme, základní verze s akční cenou vyjde na 899.900 Kč, jinak stojí dle ceníku 939.900 Kč.

Reálně je to velmi dobrá nabídka, protože Jeep pochází z rodiny malých elektromobilů skupiny Stellantis, kde si jednotlivé modely cenově nemají moc co vyčítat. Třeba elektrický Peugeot 2008 vyjde na 910.000 Kč. Avenger má nicméně již vylepšené pohonné ústrojí s výkonem 115 kW (156 koní) a 54kWh baterkou. To má třeba DS 3 za nejméně 1.280.000 Kč.

Takže 900 tisíc je super cena, jakkoliv z toho odpůrci elektromobilů půjdou do mdlob. Pro doplnění technikálií - točivý moment elektromotoru činí 260 N.m a plně nabité auto má ujet až 400 km, přičemž z 20 a 80 % kapacity akumulátoru se má dostat za 24 minut. Vzhledem k platformě jde o předokolku, ovšem s funkcí sjíždění svahů. Světlá výška je 200 mm, nájezdový úhel je 20 stupňů a úhel sjezdu dokonce 32 stupňů.

Výbavy vozu jsou tři. Základní Longitude obsahuje systém Select-Terrain, LED světlomety, 7palcový přístrojový štít, 10,25palcový infotainment, tempomat, nabíjení až 100 kW a hliníkové šestnáctky. Druhá výbava Altitude za 989.900 Kč přidává bezklíčový vstup a start, adaptivní tempomat, kryty zrcátek v leskle černé, sedmnáctky nebo větší 10,25palcový digitální přístrojový štít.

Nejvyšší výbava Summit pak má ještě centrování v jízdním pruhu, ambientní osvětlení interiéru, hlídání slepých úhlů, osvětlení nástupního prostoru a osmnáctky. Příplatky jsou různé, od paketu vyhřívání sedadel a ostřikovačů až po prémiová sedadla s čalouněním syntetickou kůží. Můžete mít také USB-C konektor pro zadní sedadla, zatmavená zadní okna a mnoho dalšího.

Verze Altitude a Summit mohou mít za příplatek 25.000 Kč také elektricky ovládané panoramatické střešní okno, nebo za 31.000 Kč čalounění sedadel syntetickou kůží. Základní červená barva Ruby je bez příplatku, jinak stojí jakákoliv jiná 23.000 Kč, případně 36.000 Kč v provedení s kontrastně lakovanou střechou.