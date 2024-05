Jeep Avenger konečně dostal pohon 4x4. Na zadní kola pošle až 1900 N.m a může se i brodit

Paleta pohonů pro kompaktní Avenger je opět širší. Doteď jste jej mohli mít se spalovacím motorem 1.2 Turbo o výkonu 74 kW, s hybridem přidávajícím dalších 21 kW díky přednímu elektromotoru v převodovce nebo jako elektromobil se 115 kW na přední nápravě. Hybrid se stal základem pro novou verzi 4xe, na zadní kola přidává další 21kW elektromotor. Systémově nabídne 100 kW, s nimiž zrychlí na 100 km/h za 9,5 sekundy a rozjede se až na 194 km/h. Díky zadnímu motoru získala verze 4xe také zavěšení multi-link.

Motor má redukci 22,7:1, umí tak poslat na zadní kola až 1900 Nm. V rychlostech do 30 km/h je vždy aktivován, pohon všech kol je pak nastaven na rozdělení 50:50. Od 30 do 90 km/h se zadní elektromotor připojuje jen když je potřeba, nad 90 km/h pak Avenger 4xe funguje jako předokolka.

V terénu by měl vůz zvládat více, než by se na stylový crossover slušelo, a přesně to, co do Jeepu očekáváte. S aktivovanou čtyřkolkou prý umí zdolat téměř 40procentní stoupání a i bez trakce na předních kolech 20procentní. Světlost je oproti předokolkám o centimetr větší. Brodění je možné ve 40 centimetrech vody.

Do terénu je 4xe vyzbrojeno i z hlediska funkční výbavy. Například vzadu má tažné oko, automaticky dostává střešní nosiče a má také dále od sebe umístěné mlhovky. Přední a zadní nárazníky jsou vyrobeny z materiálu odolného proti poškrábání, spodní část čelní masky a radar jsou pak extra chráněny přídavným oplastováním. Volitelně si můžete objednat polepy kapoty, které zabrání odrážení slunce směrem k řidiči.

Avenger 4xe bude standardně dodáván s pneumatikami M+S, ale objednat půjde i All Terrain obutí. A pokud se při svých aktivitách umažete nebo namočíte, oceníte sedačky ze zcela voděodolného materiálu.