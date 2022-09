Jeep Avenger je první elektromobil drsné značky. V Evropě vymýtí benzin do osmi let, rodit se bude v Polsku

Jak bude americká legenda elektrifikovat? Toto je první vlaštovka, bez baterií se nově neobejde žádná její novinka.

Automobilka která proslula drsnými off-roady představuje svůj plán pro příští generaci plně elektrických vozidel s označením 4xe. V rámci něj představí v Severní Americe a v Evropě několik bateriových SUV do roku 2025. Pro starý kontinent má připraven model Avenger, který bude uveden na trh již v příštím roce, během následujících dvou let zde nabídne celkem čtyři vozidla s nulovými lokálními emisemi, určená pro hlavní objemové segmenty. Do roku 2030 je pak záměrem Jeepu mít v Evropě stoprocentně elektrickou nabídku.

Nový Avenger bude vyráběn v Polsku v továrně Tychy, v portfoliu značky se zařadí pod model Renegade. Dojezd okolo čtyř set kilometrů hodlá zkombinovat s působivou světlou výškou a nájezdovými i přejezdovými úhly. Jeep slibuje prostorný interiér v moderním duchu, konkrétní technické parametry značka sdělí 17. října na autosalonu v Paříži. Tentýž den pak spustí rezervace pro zákazníky, k prodejcům Avenger dorazí začátkem příštího roku.

Pro Severní Ameriku má Jeep připraven model Recon – taktéž plně elektrický, ale určený pro dobrodruhy. Bude mít odnímatelné dveře i čelní okno a stahovací střechu. Jízdní vlastnosti v terénu mají být na úrovni Trail Rated, vůz nabídne řízení trakce Selec-Terrain, elektronickou uzávěrku diferenciálu, zakrytovaný podvozek a terénní obutí. Recon byl zkoušen na náročné offroadové trase Rubicon Trail, kterou umí zdolat s dostatečnou rezervou pro návrat do civilizace a opětovné dobití.

Dalším globálním modelem se stane Jeep Wagoneer S, který zkombinuje vlastnosti prémiového SUV s dobrou průchodností terénem díky vyspělému pohonu 4x4. Značka u něj slibuje výkon okolo 440 kW (600 k), dojezd k 650 kilometrům a zrychlení na 60 mil v hodině (96 km/h) za 3,5 sekundy. Jeho premiéra je plánována na příští rok a výroba začne v roce 2024. Prodávat se bude na hlavních trzích celého světa, tedy i v Evropě.