Jednorožec na prodej! Poblíž Česka je k mání vzácný kabriolet Nissan Silvia S15

Spatřit na evropských silnicích Nissan Silvia závěrečné série S15 lze považovat za vzácnost. Pohledné sportovní kupé z přelomu tisíciletí bylo převážně JDM produktem, který se na starý kontinent oficiální cestou nedostal. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

Spatřit na evropských silnicích Nissan Silvia závěrečné série S15 lze považovat za vzácnost. Pohledné sportovní kupé z přelomu tisíciletí bylo převážně JDM produktem, který se na starý kontinent oficiální cestou nedostal. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

O to více jako naprostý jednorožec musí působit jeden z mála kabrioletů Silvia Varietta, který je nyní na prodej u sousedů ve Varšavě skrze aukční portál Collecting Cars. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

O to více jako naprostý jednorožec musí působit jeden z mála kabrioletů Silvia Varietta, který je nyní na prodej u sousedů ve Varšavě skrze aukční portál Collecting Cars. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

Zatímco standardní kupé S15 bylo normální „sériovkou“, vzácný kabriolet Varietta s elektricky ovládanou pevnou skládací střechou vznikal u tovární divize Autech... | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

Zatímco standardní kupé S15 bylo normální „sériovkou“, vzácný kabriolet Varietta s elektricky ovládanou pevnou skládací střechou vznikal u tovární divize Autech... | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

...která se v Japonsku zabývá oficiálními úpravami Nissanů (v roce 2022 bylo oddělení sloučeno s týmem Nismo). | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

...která se v Japonsku zabývá oficiálními úpravami Nissanů (v roce 2022 bylo oddělení sloučeno s týmem Nismo). | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

Otevřených Silvií nakonec vzniklo pouhých 1143 kusů. O něco vzácnější je pak tento exemplář z roku 2001 i díky svému laku, v bílém odstínu bylo totiž vyrobeno jen 123 vozů, nejméně ze všech ostatních nabízených barev (modrá, stříbrná a červená). | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

Otevřených Silvií nakonec vzniklo pouhých 1143 kusů. O něco vzácnější je pak tento exemplář z roku 2001 i díky svému laku, v bílém odstínu bylo totiž vyrobeno jen 123 vozů, nejméně ze všech ostatních nabízených barev (modrá, stříbrná a červená). | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

Autech vyráběl kabriolety S15 na základě provedení Spec-S, což znamenalo pod kapotou atmosférický čtyřválec o objemu dvou litrů (165 koní/121 kW) pohánějící zadní kola skrze pětistupňovou manuální převodovku nebo zde pohodlnější čtyřstupňový automat. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

Autech vyráběl kabriolety S15 na základě provedení Spec-S, což znamenalo pod kapotou atmosférický čtyřválec o objemu dvou litrů (165 koní/121 kW) pohánějící zadní kola skrze pětistupňovou manuální převodovku nebo zde pohodlnější čtyřstupňový automat. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

Zachovalý exemplář, který se dočkal jen hrstky úprav – LED světlomety, snížené pružiny či 17palcová kola Work Emotion – má dnes najeto přibližně 113.900 kilometrů. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

Zachovalý exemplář, který se dočkal jen hrstky úprav – LED světlomety, snížené pružiny či 17palcová kola Work Emotion – má dnes najeto přibližně 113.900 kilometrů. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

Z výbavy prodávaného kousku lze zmínit taky černé kožené čalounění, tehdy volitelný sportovní volant Momo, klimatizaci nebo satelitní navigaci. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

Z výbavy prodávaného kousku lze zmínit taky černé kožené čalounění, tehdy volitelný sportovní volant Momo, klimatizaci nebo satelitní navigaci. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

Vozu po exportu z Japonska zůstalo pravostranné řízení, takže nejspíš zaujme jen opravdu úzké publikum fanoušků JDM specialit. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

Vozu po exportu z Japonska zůstalo pravostranné řízení, takže nejspíš zaujme jen opravdu úzké publikum fanoušků JDM specialit. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

Na jakou cenu se auto vyšplhá, to se teprve uvidí. Bez aukční rezervy bude dražba končit v pátek 29. srpna ve večerních hodinách. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

Na jakou cenu se auto vyšplhá, to se teprve uvidí. Bez aukční rezervy bude dražba končit v pátek 29. srpna ve večerních hodinách. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars

| Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) | Zdroj: Collecting Cars

O to více jako naprostý jednorožec musí působit jeden z mála kabrioletů Silvia Varietta, který je nyní na prodej u sousedů ve Varšavě skrze aukční portál Collecting Cars. | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars
Zatímco standardní kupé S15 bylo normální „sériovkou“, vzácný kabriolet Varietta s elektricky ovládanou pevnou skládací střechou vznikal u tovární divize Autech... | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars
...která se v Japonsku zabývá oficiálními úpravami Nissanů (v roce 2022 bylo oddělení sloučeno s týmem Nismo). | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars
Otevřených Silvií nakonec vzniklo pouhých 1143 kusů. O něco vzácnější je pak tento exemplář z roku 2001 i díky svému laku, v bílém odstínu bylo totiž vyrobeno jen 123 vozů, nejméně ze všech ostatních nabízených barev (modrá, stříbrná a červená). | Nissan Silvia (S15) Varietta (2001) Zdroj: Collecting Cars
25
Fotogalerie

Jednorožec na prodej! Poblíž Česka je k mání vzácný kabriolet Nissan Silvia S15

Daniel Fuglevič
26. srpna 2025

Oblíbená technika drifterů kdysi vznikala kontrastně i jako uvolněný kabriolet. Pro jeden takový nyní stačí vyjet do Polska.

Spatřit na evropských silnicích Nissan Silvia závěrečné série S15 lze považovat za vzácnost. Pohledné sportovní kupé z přelomu tisíciletí bylo převážně JDM produktem, který se na starý kontinent oficiální cestou nedostal. O to více jako naprostý jednorožec musí působit jeden z mála kabrioletů Silvia Varietta, který je nyní na prodej u sousedů ve Varšavě skrze aukční portál Collecting Cars.

Zatímco standardní kupé S15 bylo normální „sériovkou“, vzácný kabriolet Varietta s elektricky ovládanou pevnou skládací střechou vznikal u tovární divize Autech, která se v Japonsku zabývá oficiálními úpravami Nissanů (v roce 2022 bylo oddělení sloučeno s týmem Nismo). Otevřených Silvií nakonec vzniklo pouhých 1143 kusů. O něco vzácnější je pak tento exemplář z roku 2001 i díky svému laku, v bílém odstínu bylo totiž vyrobeno jen 123 vozů, nejméně ze všech ostatních nabízených barev (modrá, stříbrná a červená).

Autech vyráběl kabriolety S15 na základě provedení Spec-S, což znamenalo pod kapotou atmosférický čtyřválec o objemu dvou litrů (165 koní/121 kW) pohánějící zadní kola skrze pětistupňovou manuální převodovku nebo zde pohodlnější čtyřstupňový automat. Zachovalý exemplář, který se dočkal jen hrstky úprav – LED světlomety, snížené pružiny či 17palcová kola Work Emotion – má dnes najeto přibližně 113.900 kilometrů.

Z výbavy prodávaného kousku lze zmínit taky černé kožené čalounění, tehdy volitelný sportovní volant Momo, klimatizaci nebo satelitní navigaci. Vozu po exportu z Japonska zůstalo pravostranné řízení, takže nejspíš zaujme jen opravdu úzké publikum fanoušků JDM specialit. Na jakou cenu se auto vyšplhá, to se teprve uvidí. Bez aukční rezervy bude dražba končit v pátek 29. srpna ve večerních hodinách.

Zdroj: Collecting Cars | Zdroj videa: Nissan

Nissan

Historie japonského Nissanu sahá do roku 1911. Jeho automobily se však až do 1982–1984, kdy nastalo přejmenování, nazývaly Datsun.

Nissan v roce 1989 vytvořil samostatnou luxusní značku Infiniti. V roce 1999 uzavřel partnerství s Renaultem.

Nissan Micra • Nissan Leaf •​ Nissan Qashqai •​ Nissan X-Trail •​ Nissan Juke •​ Nissan Navara •​ Nissan 370Z •​ Nissan Ariya •​ Nissan GT-R

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud