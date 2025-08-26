Jednorožec na prodej! Poblíž Česka je k mání vzácný kabriolet Nissan Silvia S15

Oblíbená technika drifterů kdysi vznikala kontrastně i jako uvolněný kabriolet. Pro jeden takový nyní stačí vyjet do Polska.
Spatřit na evropských silnicích Nissan Silvia závěrečné série S15 lze považovat za vzácnost. Pohledné sportovní kupé z přelomu tisíciletí bylo převážně JDM produktem, který se na starý kontinent oficiální cestou nedostal. O to více jako naprostý jednorožec musí působit jeden z mála kabrioletů Silvia Varietta, který je nyní na prodej u sousedů ve Varšavě skrze aukční portál Collecting Cars.
Zatímco standardní kupé S15 bylo normální „sériovkou“, vzácný kabriolet Varietta s elektricky ovládanou pevnou skládací střechou vznikal u tovární divize Autech, která se v Japonsku zabývá oficiálními úpravami Nissanů (v roce 2022 bylo oddělení sloučeno s týmem Nismo). Otevřených Silvií nakonec vzniklo pouhých 1143 kusů. O něco vzácnější je pak tento exemplář z roku 2001 i díky svému laku, v bílém odstínu bylo totiž vyrobeno jen 123 vozů, nejméně ze všech ostatních nabízených barev (modrá, stříbrná a červená).
Autech vyráběl kabriolety S15 na základě provedení Spec-S, což znamenalo pod kapotou atmosférický čtyřválec o objemu dvou litrů (165 koní/121 kW) pohánějící zadní kola skrze pětistupňovou manuální převodovku nebo zde pohodlnější čtyřstupňový automat. Zachovalý exemplář, který se dočkal jen hrstky úprav – LED světlomety, snížené pružiny či 17palcová kola Work Emotion – má dnes najeto přibližně 113.900 kilometrů.
Z výbavy prodávaného kousku lze zmínit taky černé kožené čalounění, tehdy volitelný sportovní volant Momo, klimatizaci nebo satelitní navigaci. Vozu po exportu z Japonska zůstalo pravostranné řízení, takže nejspíš zaujme jen opravdu úzké publikum fanoušků JDM specialit. Na jakou cenu se auto vyšplhá, to se teprve uvidí. Bez aukční rezervy bude dražba končit v pátek 29. srpna ve večerních hodinách.
Zdroj: Collecting Cars | Zdroj videa: Nissan