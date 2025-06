Jedno z nejstarších aut na trhu dostalo nové výbavy. Má také příslušenství do hor a na pláž

Je to téměř k nevíře, ale model Land Rover Discovery Sport se skutečně představil koncem roku 2014 a stále je tu s námi. Tato náhrada za dřívější Freelander prošla v roce 2019 faceliftem, nicméně stále jde o stejný vůz na platformě Jaguar Land Rover D8, kterou britská značka později přejmenovala na Premium Transverse Architecture a využívala i u druhé generace Range Roveru Evoque nebo Jaguaru E-Pace. Nyní Land Rover představuje dvě nové stylové verze, nový design litých kol a také originální příslušenství pro všechny možné situace.

První z dvou nových výbav se jmenuje Metropolitan a nabídnout má punc luxusu společně s praktičností. Poznáte ji podle nápisů na kapotě a vzadu v barvě Atlas Silver a spodních vložek v předním a zadním nárazníku v provedení Indus Silver. Stříbřité prvky se nacházejí také v čelní masce, dostává i 20palcová kola v novém designu, dostupná ve stříbrném nebo leskle černém provedení. Uvnitř se posádka může těšit na vyhřívaná a chlazená sedadla stavitelná ve čtrnácti směrech, 650W audiosystém Meridian s čtrnácti reproduktory a extra filtraci klimatizace Cabin Air Purification Plus.

Další novou variantou je Discovery Sport Landmark. Jejím hlavním motivem je oslava pětatřiceti let modelu Discovery, kterou ukazuje původními logy s motivem hor z roku 1989 na prazích a v osvětlení promítaném ze zpětných zrcátek. Praktičnost u ní jistí posuvná druhá řada sedadel s nastavitelným sklonem opěradel, vzdušnost dodá panoramatické střešní okno.

Do nabídky originálního příslušenství přibyly tři tematické balíčky. Plážový paket Beach Days obsahuje chlazení schránky pod loketní opěrkou a speciální roletky do slunných dnů, dále také organizér do zavazadlového prostoru. Balíček Road Trip zahrnuje držáky multimediálních zařízení Click & Go pro pasažéry na zadních sedadlech, příčníky a střešní box. Paket Snow Days pro výlety do hor přináší střešní nosič na čtyři páry lyží nebo dva snowboardy, sněhu odolné gumové koberečky a extra jízdní režim Snow Traction System.

Zdroj: Land Rover | Zdroj videa: Land Rover