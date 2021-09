Jediný Voisin C-27 Aérosport unikl osudu náhodou. Teď získal zaslouženou slávu

Návštěvníci Concorso d'Elegance se vždy mohou těšit na exkluzivní vozy, které jen tak k vidění nejsou. Auta, který jindy obdivujeme pouze ve starých časopisech, zde reálně stojí a jsou připravené na zvídavé pohledy. Občas také jezdí a nechávají dav vždy v úžasu.

Šarmantní dámy a vkusně oblečení pánové se prochází za zvuků klasické hudby a obyčejné návštěvníky s fotoaparátem v ruce teleportují v čase do dob, kdy byly silnice vyhrazeny mocným korábům. Návštěvníci Concorso d'Elegance Hampton Court Place, které se konalo od 3. do 5. září, se těšili i z přítomnosti fantastického vozu Voisin C-27 Aérosport.

Jeho přítomnost na eventu zveřejnili organizátoři v létě a vzbudili tak rozruch, protože vidět toto auto není běžné ani ve vysokých vrstvách sběratelů. Není tak divu, že si obří koráb odnesl nejvyšší ocenění Best of Show. Majitel vozu si pak odnesl sošku okřídleného koně Pegase od umělce Roberta Rattraye.

Za touto značkou stojí francouzský průmyslník Gabriel Voisin (1880 - 1973). Otec od jejich rodiny utekl, takže jej společně s bratrem vychovávala matka s dědečkem. Po dědečkově smrti Gabriel studoval architekturu a průmyslový design. Se svým bratrem byli mimořádně podnikaví a navrhli třeba pušku, paroloď a právě i automobil.

Nadšeného Gabriela ale nejvíce fascinovala letadla, svou první elektrickou ornitoptéru (letadlo s kývavými nosnými plochami inspirované máváním křídel u ptáků) postavil už v roce 1897, tedy ve svých sedmnácti letech. O šest let později založil se společníkem Louisem Blériotem (známý prvním přeletem kanálu La Manche v letadle těžším než vzduch) společnost Blériot-Voisin na vývoj a výrobu letadel.

První úspěšný stroj vznikl v roce 1907 a během první světové války už firma dodávala letadla armádě. Voisin byl však z použití jeho produktů zklamaný a rozhodl se s přítelem André Citroënem zajímat více o automobily. Jeho zásluhy na rozjezdu moderního letectví mu ale nikdo nikdy neodpáře a mnozí jej díky jeho činům přirovnávají k bratrům Wrightovým. Ostatně když letadlo vaší konstrukce jako první překoná vzdálenost jednoho kilometru a další letadlo jako první uskuteční let mezi dvěma plánovanými body (Buoy - Remeš), tak se není čemu divit.

Výroba automobilů Voisin začala v roce 1919, kdy bylo Gabrielovi 39 let. Začal limuzínou C1 Chauffeur. Jeden z vrcholů automobilky a náš dnešní krasavec C-27 Aérosport se představil v roce 1934. Na značce Voisin bylo unikátní, že si velmi často dělala karoserie sama. To v tu dobu nebylo běžné, protože většina výrobců posílala šasi do karosáren. Voisin si však karoserie dělal sám a bylo to vidět.

Řada jeho vozů je totiž silně inspirovaná leteckou tématikou a model C27 Aérosport je považován za vrchol. Sličné nízké kupé s dlouhou kapotou, které má snímatelnou střechu (za posádku dozadu pomocí dedikovaného motoru) a unikátní černo-bílý vzorec čalounění sedadel i na obložení zaujme už na první pohled.

Vůz poháněl vpředu podélně uložený řadový šestiválec o objemu 3,0 litru se šoupátkovým rozvodem systému Knight. Mezi hlavní přednosti tohoto motoru se řadí tichý chod, znevažuje ho však nižší životnost a vyšší spotřeba oleje. Při 4000 otáčkách za minutu dával výkon 78 kW (104 koní). Díky lehké hliníkové karoserii se hmotnost vozu držela na krásných 1300 kilogramech. 4,6 metrů dlouhé kupé tak mohlo jet až 150 km/h. Modelu C-27 vznikly jen dva exempláře, z toho jeden je Aérosport s částečně stahovatelnou střechou a druhý s označením Figoni byl plnotučný kabriolet.

Takřka umělecké dílo s číslem podvozku 52002 je na pozornost veřejnosti zvyklé už od roku 1934, kdy se představilo na ženevském a madridském autosalonu. S kompletní historií vozu nám pomáhá popis uhrančivého muzea Mullin Automotive Museum, které má jeho cestu časem zmapovanou.

Voisin C-27 Aérosport je výsledkem spolupráce Gabriela Voisina a jeho dlouholetého přítele, designéra a inženýra André-Noëla Noël Telmonta. Právě pro něj se vůz stavěl a v jeho vlastnictví vydržel deset let. Po druhé světové válce jej odkoupil Jean Kisling, syn francouzsko-polského malíře Möise Kislinga. Po něm vůz získal rallye jezdec Jacques Terramorsi.

V polovině padesátých let byl u prodejce Saliot Garage, kde se mimochodem nacházely veškeré Voisinovy náhradní díly. Syn zakladatele Roberta Saliota s ním pak jezdil do školy. Jen si to představte. Jak se dalo čekat, nepřineslo to autu nic dobrého. Karoserie prošla řadou změn a střecha neodbornou úpravou. Poté vůz zmizel a předpokládalo se, že byl sešrotován.

Zdálo se, že je navždy ztracen. Až jednoho dne, kdy Phillip Moch, nadšenec do značky, co nasbíral řadu náhradních dílů, sehnal zdevastovaný vůz Voisin s neznámou karoserií. Jaké to asi muselo být překvapení, když po odstrojení odhalil šasi modelu C27 Aérosport. V roce 2004 tedy vůz prošel náročnou dvouletou restaurací v dílně Dominiqua Tessiera a o šest let později jej odkoupil Peter Mullin pro své muzeum.