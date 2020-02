Historie automobilky Aston Martin je protkána úžasnými koncepty a jedním z nejzajímavějších je určitě Bulldog. Ten přišel v roce 1979 s ostře řezanou karoserií, kterou mu navrhl designér William Towns. Jeho přesné linky by mohla závidět i Tesla Cybertruck.

Původně mělo na základě konceptu vzniknout až 25 produkčních kousků, bohužel se celý projekt pro finanční náročnost zařízl a zůstal tak jediný kus. Odkazuje na to, že chtěl Aston Martin na konci 70. let veřejnosti ukázat, že má co mluvit do hypermoderní techniky a umí dokonce postavit nejrychlejší auto na světě.

Ke splnění slibu mu měl pomoct osmiválcový motor 5,3 litru se dvěma turbodmychadly, výkonem 447 kW (608 koní) a točivým momentem 678 N.m. Aston Martin doufal v maximální rychlost 320 km/h, se kterou by svůj výtvor mohl dostat na požadovaný trůn. Připomínáme, že Ferrari F40 s maximální rychlostí 324 km/h (údaj od Ferrari) dorazilo až v roce 1987.

Maximální rychlost, kterou vůz dosáhl, byla však „pouze“ 306 km/h. Podle konstruktérů se slib zcela nenaplnil kvůli neustálému zkracování vývoje. Nyní jde Bulldog pod skalpel britské společnosti CMC (Classic Motor Cars), která jej bude po dobu 18 měsíců pečlivě renovovat, aby se dočkal své vytoužené slávy.

Současný majitel s ním totiž plánuje protnout vytouženou hranici 320 km/h v rámci světového turné. „Chceme vůz vrátit do původního stavu, ovšem s tím, že do něj možná osadíme něco z moderní technologie, aby se zlepšila jeho spolehlivost. Zachováme ale původní architekturu a vzhled“, řekl o projektu ředitel společnosti CMC Nigel Woodward.