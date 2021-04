Jean-Paul Belmondo a jeho auta: Steve McQueen z Francie si uměl vybírat!

Francouzský herec Jean-Paul Belmondo dnes slaví 88. narozeniny. Můžete se mnou nesouhlasit, ale já říkám, že Belmondo je takový francouzský Steve McQueen. King of Cool po francouzsku, chcete-li.

Syn sochaře a malířky si se studiem moc netykal. Dal se na box a zkoušel to i ve fotbalové brance. Největší vášní se však pro něj stal právě box. Díky němu byl ve skvělé fyzické kondici, a tak si většinu kaskadérských kousků ve svých filmech odmakal sám. To se o něm obecně ví a některé jeho akce udivují dodnes.

Jeho první velká role přišla v roce 1960. Ve filmu U konce s dechem se stal představitelem francouzské nové vlny, což bylo hnutí progresivních tvůrců té doby. Za svou kariéru vystřídal desítky filmových rolí a po jeho boku stály řady svůdných partnerek.

A jeho řidičská kariéra? Belmondo byl petrolhead jako řemen. Na rozdíl od Steva McQueena ale nikdy nezávodil. Helmu a propocenou kuklu ale vzal do ruky jeho syn Paul a v letech 1992 a 1994 se dokonce účastnil Formule 1, bohužel bez valných výsledků. Co ale garáž starého pana Belmonda? Jak to tam v průběhu let vypadalo? Vybral jsem ty nejlepší kousky.

Ferrari 250 GT Cabriolet

Zářivě červený kabriolet byl jistě ozdobou riviéry. Tato série se řadí mezi ta supervzácná Ferrari, která atakují astronomické hranice na všech prestižních aukcích. Vozů z první série vzniklo pouze 36, nepodařilo se nám však dohledat, ke které sérii patřilo zrovna to Belmondovo.

Série 250 se vyznačovala atmosférickým dvanáctiválcem Colombo, který zkonstruoval stejnojmenný inženýr. Z třílitrového srdce plnokrevníka proudilo 177 kW (241 koní) na zadní kola skrze manuální převodovku. To byly strojírenské žně! Zachovalý kus dnes stojí i přes šedesát milionů korun.

Maserati Ghibli 1969

Další vůz z italské stáje, nyní však s trojzubcem na kapotě. Maserati Ghibli se vyrábělo v letech 1967 až 1973. Belmondo vlastnil kousek z roku 1969. Pod kapotou se nacházel vidlicový osmiválec o objemu 4,7 litru, který produkoval výkon 330 koní. Díky hmotnosti pouhých 1200 kilogramů šlo o velmi hbité GT.

Zajímavostí je, že tento vůz začal svůj život jako kupé. V roce 2008 ale prošel přestavbou na kabriolet od italské dílny Autorestauro Boves. Kabriolety jsou totiž mnohem vzácnější, vyrobilo se jich pouze 125. Na tom samém místě prošlo Ghibli i kompletní renovací. V roce 2012 se prodalo se stavem kilometrů 74.000 km.

Morgan 4/4 Plus Four

Morgan 4/4 je prehistorická záležitost. Jedná se o první model automobilky Morgan Motor Company se čtyřmi koly (do té doby jen tříkolky). 4/4 znamená čtyři kola, čtyři válce. Vyrábí se od roku 1936 a kromě přestávky v letech 1939 až 1945 (hádejte proč), se vyrábí dodnes.

Belmondo neměl ale obyčejnou 4/4, nýbrž 4/4 Plus Four, což byl jakýsi pomyslný nástupce. Vůz má motor o objemu 2,1 litru původem z britského rodinného auta Standard Vanguard. Hercův exemplář z roku 1963 v zelené barvě se prodal na aukci za v přepočtu 730.000 Kč. To není moc, že?

Ferrari F355 GTS

Toto Ferrari sice nepochází z éry slavných karosářských tvarů, ale na kráse mu to samozřejmě neubírá. Belmondo jej koupil jako nové v dealerství Charles Pozzi v únoru roku 1998 (to už mu bylo 65 let). Síla zde pramení z vidlicového osmiválce, který rozpohybuje červeného krasavce na stovku za 4,6 vteřiny.

Vůz měl najeto 85.000 kilometrů, když jej dal herec v roce 2017 do stejné aukce, jako Morgan. Byl a je v naprosto perfektní kondici. Herec jej novému majiteli pro autentičnost dokonce podepsal. Prodalo se za v přepočtu 1.700.000 korun. To snad vypadá, že jméno Belmondo moc neprodává, ale o astronomické výdělky herci zřejmě nešlo.

A dál?

Víc se toho bohužel nepodařilo dohledat. Pokud ano, šlo jen o nepodložené zvěsti. Říká se, že vlastní Mercedes SLR Mclaren, Lancii Aurelia a spousty dalších skvělých vozů. Automobily byly však nedílnou součástí i jeho filmových rolí. Vždyť kdo by mohl zapomenout legendární jízdu, která se objevila na konci filmu Veselé Velikonoce! Připomenout si ji můžete ve videu níže.