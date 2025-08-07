Je tu další speciální verze Range Roveru Sport. Tentokrát se to projeví hlavně na hmotnosti

Nízká hmotnost a výrazný styl – hlavní témata dalšího výjimečného provedení středně velkého Range.
K stávajícím vrcholovým verzím Range Rover Sport SV a SV Black se nově připojí právě představený model Carbon. Jak už název napovídá, využívá karbon všude, kde byste jej čekali i nečekali. Nabízen bude ve čtyřech doporučených barvách a také možností volby lakování z palety SV Premium.
Standardně je osazen paketem kovaného karbonu, k němuž patří například obložení čtyř koncovek výfuků, vložky v čelní masce a spodní části předního nárazníku, na bocích nebo odhalená vlákna kapoty. Z uhlíkových vláken jsou také lehká 23palcová kola, za nimiž najdete karbon-keramické brzdové kotouče s brzdiči, u nichž lze volit modré, žluté, bronzové nebo černé lakování.
Vnitřek si zákazníci mohou naspecifikovat ve třech verzích obložení a čalounění z kůže Windsor v kombinacích Ebony, Rosewood/Ebony nebo Light Cloud/Ebony. Zvolit mohou i verzi bez kůže z materiálu Ultrafabric s barvami Cinder Grey/Ebony. Interiér je osazen prvky z kovaného karbonu v sedadlech a palubní desce, které doplňuje chromované obložení Moonlight.
Pod kapotou se nachází 4,4litrový osmiválec twin turbo s výkonem 467 kW a točivým momentem 800 Nm, verze SV má také vzduchové odpružení 6D Dynamics s propojenými měchy, které potlačují náklony v podélném i příčném směru. Rozsáhlé využití karbonu přineslo snížení hmotnosti až o 76 kilogramů. Veřejná premiéra verze Carbon proběhne na automobilovém týdnu v Monterey.
Zdroj: Land Rover | Zdroj videa: Land Rover