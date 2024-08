Je Porsche 911 moc velké a tučné? Šéfdesignér značky by budoucí modely rád zmenšil

Michael Mauer se věnuje designu Porsche posledních dvacet let, předchozí zkušenosti má například od Mercedesu, General Motors nebo Saabu. V roce 2004 nahradil na pozici šéfdesignéra Harma Lagaaye. Nedávno se s ním mohli pobavit kolegové z australského magazínu Drive – šlo o velikost současné 911, která za posledních více než 60 let narostla z původní délky 4,29 metru až na 4,57 metru a ohledně šířky z prapůvodních 1,65 metru až na 1,9 metru. V aktuálním modelu je samozřejmě mnohem více vysokopevnostní oceli, motorových dílů, musí plnit požadavky na vyšší bezpečnost než prapůvodní 911 – ale…

„Osobně bych rád navrhnul menší sportovní vůz, abych zjistil, jaké jsou možnosti,“ řekl Mauer novinářům z magazínu Drive. „A nakonec dospěl k ještě kompaktnějšímu vozu, nebo růst zastavil. Myslím si však, že je důležité najít správnou rovnováhu, abyste respektovali požadavky a přání zákazníků a zároveň, chcete-li, zůstali věrní identitě své značky,“ upozorňuje.

A i když nárůst rozměrů probíhal pod jeho dohledem, dodává: „Je to ale také do značné míry dáno technickými předpisy a výkonem auta. Když se ohlédnete 20, 30 let zpátky, kolik koní měla 911 a kolik má dnes, z toho vyplývá velikost kol, rozměry brzd a všechny tyto věci. A to je velmi složité. Zvláště pro mě, protože jsem přesvědčen, že 911 by měla být co nejkompaktnější. A opět bych rád zjistil, kde jsou hranice, kam až bychom to mohli posunout, abychom se vrátili k velmi malému sporťáku,“ řekl magazínu Drive.

V nastupující elektrické éře vidí příležitosti, které vzniknou s vývojem rychlého nabíjení, kapacity baterií a rozvojem infrastruktury: „Myslím si, že jakmile budou vyřešeny problémy s dojezdem a infrastrukturou a bude stejně snadné auto dobít, jako dnes natankovat, objeví se menší baterie. A stejně tak uvidíme vývoj z hlediska účinnosti článků a vůbec celé této technologie a chemického složení baterií. A pak se určitě dočkáme, nebo jsem přesvědčen, že se dočkáme, opět menších aut,“ uvedl Mauer.