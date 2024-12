Je libo Caterham v hezčím kvádru? Italové použijí britskou techniku na stylový speedster

Komu by se zdál design současných Caterhamů okoukaný či příliš jednoduchý, ten bude moci původní myšlenku Lotusu Seven odít do mnohem ladnějších křivek. Italské studio Camal totiž oznamuje plán malosériové přestavby britské techniky do vlastnoručně navržené karoserie, jejíž tvary se inspirují klasickými speedstery z 50. a 60. let minulého století.

Počin jménem Scoperta pracuje s oblými liniemi a nepřerušovanými částmi karoserie, má integrované kruhové LED světlomety a také výrazný zadní difuzor. Na první pohled tak kompletně maskuje původce techniky, kterým bude Caterham Seven 485, používající dvoulitrový čtyřválec Ford Duratec naladěný na 228 koní (168 kW).

Zcela přepracován bude rovněž interiér. Zaoblené tvary doplní minimalistické čelní okno a mnohem stylovější a luxusnější pojetí kabiny, ačkoliv na jednoduchost bude Scoperta sázet také. Kromě ponechaného ochranného rámu za posádkou však bude nejvýraznějším prvkem zádě nosič rezervního kola zajištěný pomocí popruhů.

Projekt je zatím ve fázi virtuálního konceptu, Camal Studio však už nyní oznamuje plánovanou produkci. Za každou konverzi bude chtít údajných 150.000 eur (cca 3,8 milionu korun). Zda tato cenovka obsahuje i dárcovské vozidlo, to zatím nevíme.