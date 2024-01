Jaromír Jágr má nové auto. Zůstal věrný své oblíbené značce i elektřině

Značka Kia oslavila 30 let působení na českém trhu a při této příležitosti předala majiteli klubu Rytíři Kladno a slavnému hokejistovi Jaromíru Jágrovi klíčky od nového modelu EV9. Jakožto ambasador značky má s korejskými automobily bohaté zkušenosti, včetně jedné méně příjemné.

Ve své dřívější EV6 zažil drsně vypadající dopravní nehodu, při níž se připletl do cesty rozjeté tramvaji. „Myslel jsem si, že je to můj konec. Vždy jsem věřil, že vyšší moc má nade mnou ochranou ruku a dnes jsem se o tom znovu přesvědčil. Díky Bohu! A také mě překvapila a vlastně i zachránila moje Kia, ze které jsem i přes to, jak to hrozivě vypadalo, vylezl bez zranění,“ uvedl dříve k incidentu na sociálních sítích.

Kia EV6 zachránila Jaromíru Jágrovi život při drsně vypadající nehodě. Chvíli poté jsme se dozvěděli, proč se tak stalo

Při přebírání klíčů od generálního ředitele českého zastoupení značky Kia Arnošta Barny zavzpomínal Jaromír Jágr na předchozí vozy: „V partnerství s Kiou je pro mě důležitá vzájemná spokojenost a respekt. S každým autem, v kterém jsem od Kia jezdil, ať už to byl Stinger, plug-in hybridní Sorento, elektrické Niro nebo teď poslední EV6 jsem měl a mám stoprocentní spokojenost. A to nejen s auty, ale také se servisem. Poskytované služby od Kie jsou pro mě důležité, protože vím, že kdykoli zavolám, tak mám záruku podané ruky,“ řekl hokejista a dodal: „EV9 je každopádně větší, než jsem čekal.“ - všimnout si toho můžete na fotografiích, Jágr měří 189 centimetrů.

Kia EV9 prošla losím testem. Navzdory své hmotnosti si vedla velmi dobře, podobně jako Mercedes

„Jakmile si na auto zvyknu, můžu na stadionu klidně jezdit i s naší rolbou, která nám upravuje led,“ žertoval Jágr s tím, že by stálo za to změřit síly obou vozidel. Generální ředitel Kia Czech Arnošt Barna vše uzavřel slovy: „V tomto pomyslném zápase by to mohlo být vyrovnané. EV9 má navrch v rozměrech a výbavě, rolba ve výkonu. Rozhodoval by tedy řidič a my každopádně sázíme na Jaromíra s EV9.“