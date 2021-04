Jarní servisní akce automobilek v Česku: Příprava auta za pár stovek i slušné slevy

Pro řadu motoristů se jarní příprava auta smrskne na zevní očistu karoserie a přezutí zimní sady disků na letní. Jenže to je podle techniků málo. „Hodně sněhu vyvolalo větší použití posypové soli a drti, což způsobilo četná poškození laku aut, kterým se teď masivně rozjíždí koroze karoserie,“ říká Pavel Boháč ze sítě servisů Louda Auto. Jednoznačně proto radí bedlivou prohlídku karoserie. Podle něj má teď hodně aut poškozené nárazníky a mlhovky kvůli neúmyslnému najíždění do hlubokého namrzlého sněhu. Plné ruce práce mají i s výměnou opotřebených stěračů po zimě. Častěji než obvykle prý mění akumulátory, které poslední zima hodně vyčerpala. Častější škody jsou i na brzdovém a výfukovém vedení, zavěšení kol a dalších podvozkových částech automobilů. Radí tedy, aby majitelé servis neodkládali.

Motoristé se zcela zbytečně obávají zavřených servisů – ty totiž fungují i přes koronavirová opatření normálně. Jenom se auta předávají venku na ulici. Po domluvě se dá dohodnout i vyzvednutí přímo u zákazníka. Novinkou jsou pak videopřenosy z dílny, které už nabízí nejeden servis.

Audi: Za zvýhodněnou cenu 700 Kč prověří v servisech funkčnost a stav nejvíce zatěžovaných částí vozu: brzd, osvětlení, podvozku, akumulátoru, topení, klimatizace a kol. Na konci je zkušební jízda.

BMW: V servisech zavedli komunikaci přes video se zákazníky. Prý se tak doslova můžete dívat přes rameno svému servisnímu specialistovi. Jednoduše vám pošlou e-mailem nebo SMS link na video vytvořené přímo na dílně.

Citroën: Na starší auto lze získat slevu ve výši až 25 % z ceny originálních náhradních dílů. Čím starší auto, tím větší slevu na originální náhradní díly dostanete. Pro čtyřleté 10 %, na sedmileté a starší 25 %.

Dacia: U servisních partnerů Dacie mají zvýhodněnou nabídku litých kol a letních pneumatik. Za 490 Kč nabízejí kompletní prohlídku osmnácti parametrů včetně klimatizace nebo podvozku.

Ford: Dlouhodobě nabízí pro majitele aut starších pěti let zvýhodněnou nabídku s dopředu danými transparentními cenami bez skrytých příplatků.

Hyundai: V rámci jarní kampaně koupíte kabinové filtry se zvýhodněním až 25 %, akční dětské příslušenství a sadu stěračů se slevou až 50 %, tažná zařízení a nosiče kol se zvýhodněním až 30 %, bezdrátové nabíječky mobilních telefonů se zvýhodněním až 25 % a vybrané pneumatiky Nokian v akci čtyři za cenu dvou.

Kia: Až do 31. 5. lze u autorizovaných servisů využít jarní zvýhodněné akce za 399 korun. Technici zkontrolují klimatizaci, pneumatiky nebo stěrače.

Mitsubishi: Nabízí zvýhodněné sady letních kol a celkovou kontrolu vozu. Objednat se lze přes Mitsubishi online servis.

Nissan: Servisy Nissanu poskytují pick-up službu vyzvednutí vozu s dodržením zvýšených hygienických standardů a dezinfekci interiéru.

Opel: Za 399 Kč nabízejí v servisech Opelu jarní prohlídku s kontrolou dvaceti bodů. Lze čerpat slevy až 25 % na náhradní díly.

Peugeot: Do 31. května stojí prohlídka 399 Kč. Pokud využijete bezplatnou službu Videocheck a odsouhlasíte opravu v rámci zjištěných závad v minimální výši 2000 Kč, dostanete stěrače zdarma.

Renault: Servisní nabídka Renault Premium obsahuje antialergenní kabinový filtr. Pro vozy starší pěti let platí zvýhodněné ceny.

Seat: Jarní servisní akce je za 199 Kč. Zákazníci pneuservisu mohou uplatnit slevový poukaz v hodnotě 500 Kč, který lze využít při úhradě nákupu sady nových pneumatik či kompletních kol. Některé typické servisní díly jsou zvýhodněny: třeba pachový a antialergenní filtr (Ateca, Alhambra, Formentor, Leon, Tarraco od 603 Kč) nebo sada rozvodového řemene s vodním čerpadlem pro diesel/benzin (Ibiza, Leon, Toledo od 8652 Kč).

Suzuki: S jarní servisní prohlídkou počítají, ale zatím importér čeká na vývoj situace v ČR ohledně otevření servisních provozoven. Rádi by ji koncipovali podobně jako v minulých letech, tedy bezplatnou kontrolu vozidla se slevou na vybrané díly.

Škoda Auto: V servisech teď mají tradiční jarní akci se zvýhodněnou nabídkou letních pneumatik a originálního příslušenství za akční ceny. Na akční sortiment příslušenství můžete využít slevy až 30 %. Majitelé starších aut mohou ušetřit s tradiční Šekovou knížkou, která tím motivuje k návštěvě pověřené dílny. A funguje to, vždyť toho nejčastěji využívají majitelé aut starších dvanácti let s průměrným nájezdem přes 140 000 km – nejvíc Octavie II (22 %) a Fabie I a II (21 a 16 %). Jen za posledních sedm let už dílny uznaly přes 360 000 šeků a v průměru je to přes 5000 kusů měsíčně.

Toyota: V rámci jarní akce platí slevy na vybrané příslušenství, výměnu kabinového filtru a výhodná nabídka letních pneumatik.

Volkswagen: Za 299 Kč v dílně zkontrolují brzdovou soustavu, výfukový systém, stěrače a ostřikovače, stav akumulátoru, plochý/drážkový řemen, klimatizaci, provozní kapaliny, chladicí systém, světla a samozřejmě i kola a pneumatiky. V rámci sezonní akce Volkswagen nabízí slevový poukaz na služby pneuservisu ve výši 500 Kč – stačí zakoupit čtyři nové pneumatiky či komplety a můžete čerpat bonus na montáž, uskladnění či pořízení.

Volvo: Servisy Volvo nabízejí akci pro auta starší čtyř let. Platí, že čím starší vůz, tím vyšší sleva.

Víte, že…

… koupě pneumatik do autorizovaného autoservisu může znamenat příjemný bonus? Při pořízení samostatné letní nebo zimní pneumatiky či kompletních kol u autorizovaného obchodního partnera Škody nebo na e-shopu automobilky dostanete zdarma pneugaranci. Platí jednotlivě, tedy bez ohledu na počet zakoupených kol. A vztahuje se na neopravitelná poškození vzniklá při běžném provozu včetně najetí na obrubník. Pokud má zákazník platnou doživotní Záruku mobility, může využít i odtah do nejbližšího autorizovaného servisu Škody a o nic se nestarat.

Článek vyšel v jarní příloze časopisu Svět motorů 15/2021. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.