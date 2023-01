Japonci staví úžasné kempovací restomody z Toyoty HiAce. Styl 80. let ukázali na autoshow v Tokiu

Ladiči FlexDream vám z moderní dodávky udělají retro domek na kolech. Vybrali si nejlepší možný základ.

Starší Toyoty HiAce na našich silnicích moc nepotkáváme. V Evropě se dříve prodávala jen verze XH10 z let 1995 až 2012 a faktem je, že zákazníci spíše sahali s místní produkci. Jde přitom o model s dlouhým rodokmenem, je na trhu již od roku 1967. A právě do historie sáhli japonští úpravci FlexDream, kteří umí z minulé a stále ještě moderní generace H200 udělat stroj, který připomíná verze H50/60/70 z osmdesátých let. V jejich pojetí se individualizaci meze nekladou, jak ukazuje několik vybraných kousků, vystavených na autosalonu v Tokiu.

Všechny je pojí tmavá příď s kulatými světly, doplněnými mlhovkami a LED svítilnami ve spodní části nárazníku. Samozřejmě nechybí písmenka s názvem výrobce. Šedivý exemplář je snížený o pět centimetrů, jezdí na 17“ kolech v pneumatikách Falken. K dalším tmavým doplňkům patří nástavce prahů, dovnitř lze kromě pěti pasažérů uložit i motorku.

Žlutý kousek dostal polepy á la dřevěný panel, jezdí na 16“ discích Brut v terénním obutí Toyo Open Country. Vpředu se nachází ochranný Bull Bar od výrobce Jaos, na střeše se šikne nosič od ARB. Uvnitř najdeme skládací lavice, z nichž vznikne rozměrné lůžko – vnitřek je čalouněn kombinací retro kůže a tkaniny.

V galerii si můžete prohlédnout další výtvory od FlexDream, které jsou zvlášť v kombinaci s HiAce s pohonem všech kol velmi lákavé. Ceny za úpravy se pohybují od 700.000 Kč až po 1,2 milionu korun dle specifikace.