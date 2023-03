Jan Sedláček, výkonný ředitel Porsche - Porsche Inter Auto CZ: Chci všem poděkovat

Na příkladu Porsche je dobře vidět, že působení v automobilovém průmyslu neznamená jen prodávat a servisovat vozidla. Spektrum „povinných“ aktivit je takřka nepřeberné.

Značka Porsche je u nás silně zakořeněna, ostatně třeba extrémní limitky 911 Dakar by se u nás prodalo násobně více kusů, než kolik Česko dostalo přiděleno. Ale v budoucnu by mohlo být lépe – a to právě kvůli sílícímu domácímu odbytu. Nejen o tom jsme hovořili se šéfem českého zastoupení stuttgartské značky Janem Sedláčkem.

Když jsme si povídali před dvěma lety, mluvil jste o plánu do poloviny dekády zdvojnásobit odbyt a rozšířit, respektive zmodernizovat prodejní a servisní síť. Daří se to?

Tehdy by mě ani ve snu nenapadlo, že se takřka vzápětí budeme potýkat se souběhem tak extrémních a dlouhodobých okolností, jako je covidová pandemie, čipová krize nebo konflikt na Ukrajině. Ale plán se plnit daří, z čehož mám upřímnou radost. Chtěl bych tímto poděkovat všem zákazníkům a spolupracovníkům za to, že se nám loni povedlo prodat 560 vozů Porsche, tedy téměř o pětinu více než v roce 2021 a také otevřít redesignované Porsche Centrum Praha a nové Porsche Centrum Brno.

Znamená větší český prodej také lepší pozici importéra při vyjednávání o kontingentech různých limitovaných edicí?

Kvóty jsou pro nás velké téma, ale nárůsty prodejů opravdu znamenají vyšší šance na speciální verze. Protože Češi limitované edice milují, poptávka naše možnosti setrvale převyšuje.

Jedním z nových prodejních konceptů je Destination Porsche. O co jde?

Když jsme loni v červnu na Proseku otevírali nové Porsche Centrum jako Destination Porsche, byli jsme jedni z prvních v regionu. Naši zákazníci tak měli unikátní možnost poznat nejmodernější koncept prodeje a servisu. Princip je založen právě na úzkém vztahu s klientem, kterého staví do centra dění. Komunikace a digitalizace jdou ruku v ruce s vřelejším vztahem k zákazníkům, lidem, kteří jsou pro nás klíčoví a také nás inspirují. Po Praze jsme tímto směrem šli i v Brně, následovat bude Ostrava či Plzeň a také druhé zbrusu nové Porsche Centrum v jiné části hlavního města.

O které modely je aktuálně největší zájem? Mění eventuálně klienti svá prvotní rozhodnutí na základě toho, jak dlouhé jsou dodací lhůty?

Stabilní jedničkou je SUV Cayenne, které prošlo rozsáhlou modernizací – nová provedení přijdou na jaře. Podobně úspěšně si vede řada Macan. Z toho máme velkou radost, protože to byl náš cíl, dostat ho na druhé místo prodejů. Na sklonku roku přijde toto SUV ve zcela nové elektrické verzi, jež by se měla stát těžištěm prodejů Porsche. Stejně tak nás těší zájem o model Taycan, jenž k nám směřuje nové zákaznické skupiny. Pokud jde o dodací lhůty, určité prodlevy se zákazníkům snažíme kompenzovat různými benefity nebo nabídkou skladových, firemních a demo vozů, ať už od nás nebo ze Stuttgartu. Ale u Porsche to funguje trochu jinak než u objemových značek koncernu – ochota k čekání je u našich zákazníků zpravidla větší, protože počkat si na porsche se prostě vyplatí. Navíc za dobu, co se náš sektor potýká s dodavatelskými problémy, se očekávání na rychlé dodávky zmírnilo.

Pokud jde o modely 911, Cayenne a Panamera, tak od nich je v nabídce obrovské množství verzí. Dokážou se v nich ještě zákazníci orientovat?

Máte pravdu, šíře nabídky je mimořádná, a to nemluvíme o individualizačních programech, speciálních lacích a podobně. Proto jsme v Destination Porsche silně orientovaní na zákazníka, kterému při výběru maximálně pomáháme, nasloucháme mu a směřujeme ho tam, kde si přeje být. Ale jsou i klienti, kteří přesně vědí, co chtějí - většinou ti, co se vracejí.

Jaký je zájem o skladové vozy a rozšířenou záruku Approved? Věnujete se i youngtimerům?

Skladovými auty se snažíme vykrývat delší dodací lhůty pro vozy specifikované na míru a nabídku máme, troufám si říct, slušnou. Program Porsche Approved se týká jak prodeje ojetých vozů s garancí, tak unikátní nabídky záruk, která se dá průběžně prodlužovat až do 15 let stáří či nájezdu 200 000 km. Platí jak pro auta od nás, tak i pro ta, která si zakoupíte jinde – stačí je jen podrobit důkladné 111bodové prohlídce, po níž získá certifikaci Porsche Approved. Přidanou hodnotou není jen jistota v provozu, ale také vyšší hodnota vozu při následném prodeji. A youngtimery? Ano, uvědomujeme si stále sílící oblibu klasických vozů Porsche, a proto pro fanoušky a majitele připravujeme plán, který jim hodně usnadní život.

Nabízíte program Destination Charging, který instaluje nabíječky na atraktivní místa, kam majitelé vozů Porsche často zajíždějí. Lokality vybíráte sami, nebo je možné se do programu i přihlásit?

Dnes již zákazníky až tak netrápí samotný dojezd, vždyť nejefektivnější specifikace Porsche Taycan na jedno nabití zvládnou přes 500 kilometrů, ale právě infrastruktura. A protože elektromobil se má nabíjet nejlépe přes noc, směřujeme své aktivity zejména do hotelů či kulturních destinací. Lokality vybíráme jak sami, tak nasloucháme přání samotných subjektů, přičemž v rámci programu Destination Charging jim zdarma dodáme dva AC wallboxy, které výkonem 11 kW dokážou baterie v modelu Taycan přes noc zcela dobít. Partnerské destinace dále dostávají podporu zařazením do mapových podkladů navigací Porsche a webu Porsche.com.

Česká koruna je aktuálně hodně silná. Projevuje se to na cenách?

Kalkulace cen nových vozů provádíme dle aktuálního kurzu, takže se posuny promítají i do našich ceníků, které aktualizujeme.

Porsche hodně investuje do e-paliv s tím, že řada 911 zůstane spalovacím motorům věrná nejdéle z celého sortimentu značky. Už se tuší, jak by asi vypadala distribuce e-paliv zákazníkům?

Syntetická paliva jsou součástí strategie udržitelného vývoje značky a svým způsobem doplňují elektromobilitu, ostatně investice ve výši přes 100 milionů dolarů jsou důkazem. Porsche v prosinci otevřelo továrnu na syntetická paliva v Chile, další v USA či Austrálii budou následovat. Těžištěm osobní mobility budoucnosti zůstává elektromobilita, nicméně e-paliva budou pohánět spalovací verze sportovních vozů, co nejdéle to bude možné, což platí jak pro běžný provoz, tak pro motorsport. Ostatně na syntetický benzin budou provozovány Porsche 911 v sérii Mobil 1 Supercup či automobily v Porsche Experience Centrech. Na konkrétní odpovědi ohledně distribuce je však ještě brzy.

Dokážete jako české zastoupení zajistit či zprostředkovat i jiné věci než jen prodej a servis vozů?

Našim zákazníkům a fanouškům se snažíme vycházet vstříc, přinášíme jim například oficiální programy Porsche Driving School, zdokonalující je v bezpečné a sportovní jízdě, Porsche Travel Club s různými cestovatelskými balíčky nebo Porsche Experience Winter, kde se ve Finsku můžou s vozy Porsche sklouznout na sněhu a ledu. Letos bude otevřen okruh Balaton, který tyto programy rozšíří.

V březnu bude v Mostě akce Porsche Days. Co ještě chystáte pro letošek?

Nejprve bych chtěl říci, že tato akce není pod záštitou českého zastoupení značky – není námi nijak podporovaná a nejsme na ní účastni. V rámci oficiálních akcí pod naší záštitou, pořádaných ve spolupráci s Porsche Cluby a dalšími zájmovými skupinami kolem sportovních vozů, se můžete těšit třeba na různá klubová setkání, jízdy na okruhu, organizované vyjížďky nebo zákaznické Porsche Road Tour, kde si v jeden den vyzkoušíte třeba pět vozů: od hravého boxsteru přes devětsetjedenáctku, osmiválcové cayenne či luxusní panameru až po elektrický taycan. Je to ten nejlepší způsob jak vtáhnout kohokoliv do světa sportovních aut Porsche.

Článek vyšel v Auto Tipu 06/2023. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.