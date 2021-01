Znáte tuto Baťovu kancelář? Měla čtyři kola, šasi Ford a karosoval ji Sodomka

Podnikatel Jan Antonín Baťa, který se ujal řízení Baťových závodů po tragické smrti svého bratra Tomáše v roce 1932, měl rozhodně skvělý vkus na dopravní prostředky. Jeho kancelář, umístěná ve výtahu ve zlínském mrakodrapu, je proslulou turistickou atrakcí. Na letišti Točná nedaleko Prahy pak můžete obdivovat a občas i spatřit v akci letoun Lockheed Electra 10A, který Baťa zakoupil v roce 1937.

Zřejmě nejméně známým strojem J. A. Bati je však pojízdná kancelář na čtyřech kolech – už jen proto, že se nejen nedochovala, ale také z důvodu, že k ní není k dispozici obsáhlejší obrazový materiál.

Základem přestavby byl nákladní vůz Ford BB, vyráběný v letech 1932 až 1934. Disponoval osmiválcovým motorem Flathead o objemu 3,6 litru, zadní kola byla poháněna skrze třístupňovou převodovku. Elegantní aerodynamickou kapotáž dodala v roce 1936 slavná karosárna Sodomka, vizáž užitkového vozidla změnila k nepoznání a umožnila také dokonalé využití vnitřního prostoru.

Dlouhá kapota náklaďáku zmizela, místo ní příď zdobí zešikmené čelo. Řidiči seděli částečně vedle motoru, za jejich sedadly se nacházela prosklená přepážka. Za ní pak začínal skutečný luxus – stolky s psacími stroji, konferenční stolky a sedadla pro pasažéry. Specialitou byla dvě lůžka, která bylo možné spustit ze stropu.

Stopy po tomto unikátním vozidle mizí za druhé světové války, před níž Jan Antonín Baťa v roce 1939 emigroval nejprve do USA a poté do Brazílie, kde v roce 1965 zemřel. Pojízdná kancelář v loňském roce ožila, když ji firma SVOTT a.s. převedla do virtuální reality. K vidění byla v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.