James May ukazuje svou Alpine A110. Přirovnává ji ke zmenšenému superautu

James May pokračuje v představování aut z vlastní garáže. Po rozlučce s Toyotou Mirai a návratu plážové buginy z Namibie teď moderátor ukazuje a komentuje svou Alpine A110, kterou si pořídil právě po testování v pořadu The Grand Tour. V klasickém testu May zdůvodní, proč francouzský sporťák zbožňuje.

James May si nechal buginu, s níž projel Namibii. Po The Grand Tour ji zrenovoval

Podle Maye každopádně ani nejde o „sporťák“, jako spíše o „zmenšené superauto“, s ohledem na čtyřválcový motor uprostřed, rozložení hmotnosti a hbité řízení, malý zavazadlový prostor a špatný výhled dozadu. S těmito atributy přirovnává moderátor zážitek za volantem A110 třeba k McLarenu.

Především ale May vyzdvihuje právě jízdní vlastnosti a obecný vztah Alpine ke snižování hmotnosti, který tvoří charakter A110 (pohotovostních 1080 kg). Předností jsou tedy i drobné rozměry, což je na britských okreskách výhodou. Nakonec May dodává, že přístup Alpine k hmotnosti vozu by měly následovat i další automobilky.

Lidový supersport Nissan GT-R nekončí. Nová edice T-Spec je extrémně vzácná

A negativa A110 podle Maye? Samotný design, který sice proporcemi z profilu vypadá skvěle, ale příď a záď jednoduše nemůže plnohodnotně a elegantně odkazovat na sporťák z 60. let – čistě z pohledu dnešní bezpečnostní legislativy, diktující vzhled automobilů po stránce ochrany chodců, umístění světlometů a dalších prvků.