James May si nechal buginu, s níž projel Namibii. Po The Grand Tour ji zrenovoval

Od Clarksona, Maye a Hammonda jsme už v minulosti viděli opravdovou lásku k autům, se kterými moderátoři zažili velká dobrodružství při natáčení Top Gearu či následně The Grand Tour. Občas si tak některá z použitých aut našla cestu i do soukromých garáží této trojky. A poslední takový případ nyní ukazuje právě James May.

Kalifornský prodejce Porsche zrenovoval vzácné 356 Speedster. Oslní vás nejen unikátní barvou

Po natáčení speciálu The Grand Tour v Namibii, kde moderátoři usedli do plážových bugin, se May rozhodl odkoupit svůj kousek od producentů a nechat jej zrenovovat do původního stavu před show. Nyní vyparáděný exemplář je údajně jediné „staré“ auto v Mayově garáži.

Popravdě však nejde o úplně starou techniku. Bugina sice vychází z klasické americké konstrukce z 60. let a používá techniku VW Brouk, postavena byla nicméně v Británii u dílny Kingfisher Kustoms před natáčení show v roce 2016. Na stejném místě pak nechal May auto zrenovovat poté, co bugina dostala pořádně zabrat v dunách v Namibii.

V Česku jezdí náklaďák Chevrolet z roku 1930. Sto hodin práce je hodina jízdy

Upravený motor z Brouka produkuje v bugině asi stovku koní, kapotáž je laminátová a nechybí zde plno chromovaných dílů. I proto kvůli krásnému stavu, obav z koroze a písku všude v odhaleném motorovém prostoru May vtipně opomíná zaměření plážové buginy – na pláž se zábavnou hračkou nemá v plánu zamířit.