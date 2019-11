James May si koupil nové auto. Pod plachtou Ferrari však supersport nenajdete

Když před kamerou stojí někdo jako je James May, je vám asi jasné, že to bude vkusně a vtipně podané video, i kdyby jeho předmětem byl mixér nebo seminář o perspektivách hřebíku. V tomto videu nás slavný britský moderátor přivítá ve své garáži, kde strhne plachtu z jeho zbrusu nového auta.

Nehledě na to, co všechno od něj čekáte, jde o elektromobil Tesla Model S, který se tak stává druhým bateriovým vozem v Jamesově garáži. Pozorné oko si všimne i kartonové verze Jamese z jeho mladších let nebo nenápadně vykukujícího klasického červeného Ferrari.

Pokud jste o něco pokročilejší v angličtině, rozhodně si video pusťte. Budete se bavit od začátku až do konce. May se mimo jiné nechá slyšet, že díky elektrickým vozům budou moci entuziasté i nadále provozovat svou vášeň a dělat si radost s vozy, jako je Alpine A110.