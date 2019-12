James May se hádá sám se sebou. Porovnal svá auta, Teslu Model S proti Toyotě Mirai

Někdo věří v budoucnost čistě elektrických aut, u kterých je především nutné v následujících letech vylepšit technologii baterií. Někdo zase vidí slibnější budoucnost ve vodíku a palivových článcích, zajišťujících tvorbu elektrické energie pro elektromotor vozidla. Výhody a nevýhody obou směrů teď porovnal sám James May.

Právě známý moderátor show The Grand Tour má totiž k čistě elektrickým i vodíkovým vozům co říct. Vlastní totiž zástupce obou kategorií. V garáži má jak Teslu Model S ve verzi 100D s dvojicí elektromotorů, tak vodíkovou Toyotu Mirai s jedním elektromotorem.

„Zatím nevíme, co nás v budoucnu čeká,“ říká na začátku testu May. „Pokud bychom to věděli, už bychom tam dávno byli.“ Oba své vozy tak prověřil svým typickým způsobem s dávkou suchého humoru, ale i věcnými poznámkami na výkon modelů, jejich řešení interiérů a palubních systémů nebo jízdní komfort. A samozřejmě dojde i na odlišné způsoby nabíjení/tankování vozů, jejich reálný dojezd a cenu.

Vše ale nakonec končí vtipnou diskuzí, ve které se May dohaduje sám se sebou o výhodách a nevýhodách Tesly a Toyoty. Přestřelka argumentů dvou Mayů samozřejmě končí absurdním hašteřením: „Moje auto je rychlejší. Ha!“ – „Moje vypadá více cool.“ – „Tvoje vypadá debilně!“ – „Tvoje vypadá jako Vauxhall!“. Závěr si tedy zřejmě udělá každý sám…