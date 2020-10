James May naučí vás i sebe vařit. Hvězda The Grand Tour uvede kulinářskou show

„Jmenuji se James May a neumím vařit,“ uvádí slavný moderátor svůj nový pořad, respektive jeho upoutávku. Zatímco tedy jeho kolega z motoristické show The Grand Tour Jeremy Clarkson vede v Británii známou soutěžní show Chcete být milionářem?, May se zase pustí do vaření svým osobitým způsobem.

Nový pořad Oh Cook! se chce vydat proti směru kulinářských celebrit a divákovi přinést upřímný pohled na lekce vaření někoho, kdo doopravdy vařit neumí. S Mayovými průpovídkami půjde nepochybně o zábavu, která se bude snažit přiblížit normálním lidem nemířícím na status dalšího Gordona Ramsayho.

May se kromě Top Gearu a The Grand Tour objevil již v řadě pořadů, a to ne pouze ze světa automobilů, takže jeho účast v kulinářském pořadu není zrovna překvapením. Nutno podotknout, že mrzutého pomatence v kuchyni bude doprovázet pomocná síla, která mu ukáže, jak se vaří ta nejznámější jídla. S ohledem na Británii ale „knedlo-vepřo se šesti“ radši nečekejte.

Oh Cook! bude mít premiéru 13. listopadu na streamovací službě Amazon Prime Video, tedy na stejném místě, kde netrpělivě čekáme na další speciál The Grand Tour, jehož datum premiéry bylo očividně odloženo.