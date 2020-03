Vztah Jamese Maye a Dacie Sandero měl smutný konec. Vypátrali jsme, jak vznikl

Britský motoristický pořad Top Gear, který v době jeho největší slávy moderovalo trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, měl okolo jedenácté řady (rok 2008) jisté zavedené tradice. Jedna z nich byla spojena se zprávami, když James May spontánně vykřikl: „Dobré zprávy!“, načež začal mluvit (o na britském trhu tehdy nedostupné) značce Dacia, většinou konkrétně o modelu Sandero.

Jeremy Clarkson jeho nadšení vždy vtipně shodil a pokračovalo se dál. Během této tradice se May s vozem natolik spojil, že se stal jeho nechtěným ambasadorem. Jak ale toto spojení vzniklo? Celé to začalo tam, kde většina nápadů pořadu – při vysedávání na židlích v obležení po zemi rozházených tiskových zpráv.

Byla to běžná praxe, moderátoři vybírali náhodné zprávy a snažili se čtením jejich obsahu své kolegy rozesmát. Pokud se smáli všichni, šla zpráva do scénáře. Při jednom takovém sezení objevil May katalog Sandera a pustil se do čtení. Po chvíli čtení však zjistil, že o autě nic zajímavého nenašel, protože měl ale levná auta rád, zvolal do éteru: „Dobré zprávy!“ a připojil sérii nezajímavých faktů. Tradice byla na světě.

Lidé si na Jamesovo nadšení zvykli, a dokonce začali nosit trika s nápisem jeho slavného výroku. Nadšení z rumunského hatchbacku začalo dostávat zcela jiné kontury, když v Top Gearu zazvonil telefon, v němž se ozval zástupce automobilky. Tvrdil, že Dacia Sandero se chystá na vstup na britský trh a že pokud tvůrci chtějí, mohou se na něj přijet podívat do studia.

Vše muselo být drženo v přísném utajení. James bohužel na utajenou předváděčku nemohl a místo něj vyrazil na první seznámení s vozem scénárista Richard Porter. Z vozu jako takového vyloženě nadšený nebyl. Zvuk zavírání dveří přirovnal k tomu, když se někdo mlátí pečícím plechem do hlavy. Levná a robustní povaha vozu prý ale Sanderu dávala jistý šmrnc. Při prohlížení vozu dostal od zástupců Dacie navíc návrh, jestli by bylo vhodné, aby se Sandero stalo příštím autem za rozumnou cenu.

Rubrika Auto za rozumnou cenu, měla v pořadu tradici již od první série. Tvůrci vzali levné a jednoduché auto, posadili do něj celebritu a nechali ji objet kolo na zkušební trati. Na výsledek se pak společně koukli při rozhovoru a změřený čas umístili na tabuli. Dacia Sandero by pro tuto rubriku byla perfektním autem. Top Gear tak s automobilkou začal jednat.

Vše vypadalo skvěle. Vzhledem k tomu, že Dacii vlastní Renault, začali na vozech pro Top Gear pracovat specialisté z divize Renault Sport. Do dvou vozů navařili profesionální ochranné klece a závodní sedačky. Dokonce se chtěli pustit i do upravení podvozku, aby se vůz v zatáčkách tolik nenakláněl, ale to Top Gear odmítl.

Dacia Sandero se měla na trati Top Gearu objevit hned po uvedení značky na britský trh. Bohužel k tomu už nedošlo. Britská ekonomika začala upadat a vedení značky se rozhodlo, že s levnými rumunskými vozy na takový trh zatím nepůjde. Přesto ale Top Gear naléhal, aby se jeho již připravené vozy přeplavily přes Lamanšský průliv. V tu dobu už ale nikoho z Dacie ani Renaultu nezajímalo, že by se model, který se v dané zemi ani nenabízí, objevoval v tamní televizní show.

Když se pak rumunská automobilka na britský trh v roce 2013 skutečně dostala, svitla Sanderu naděje. Druhá generace rumunského hatchbacku se objevila na trati Top Gearu a Stig, závodní jezdec pořadu, se posadil za volant. Auto ale prý bylo tak špatné, že se nevyrovnalo ani tehdejšímu autu za rozumnou cenu, Kie Cee´d. Novým autem pro trápení celebrit se tak stal Vauxhall Astra.