Jakou maximální rychlostí můžete jet s vánočním stromem na střeše? Pokud jste Grinch, tak i 310 km/h

Americká automobilka pořádá každoroční výzvu v pokoření maximální rychlosti s Vánočním stromem na střeše. Jak tohle chce příští rok překonat?

Převážení vánočního stromu, jak na to? Na střeše přes kurty, nikoliv gumicuky. Uvnitř auta taktéž přes kurty, a ještě ke všemu zabalit plachtou na auto, ať nedrhnete smůlu ze sedaček ještě v dubnu. To je celé. A kolik můžete maximálně jet? Podobně jako u střešního boxu vás asi nikdo omezovat nebude. Boxy občas mívají doporučení na 130 km/h, což doporučují i německé ADAC a TÜV.

Jak to ale dopadne s vánočním stromem při rychlosti 309,5 km/h? Automobilka Hennessey Performance Engineering uspořádala takzvaný Christmas Tree Run a zkusila s ním jet, co to dá. Cílem bylo udělat nejrychlejší strom letošního roku. Strom byl připevněný na střeše vozu Hennessey Venom 1000, což je upravený Ford Shelby Mustang GT500.

Aby to celé mělo ještě větší vánoční atmosféru, figuruje ve videu samozřejmě Grinch, který strom krade, ačkoliv při samotné jízdě nefiguruje. Ono řídit rychlostí přes 300 km/h v takové masce se moc nedá. Tree Run je u Hennessey každoroční event, v loňském roce to bylo Audi RS 6 Avant s rychlostí 295 km/h.