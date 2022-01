Jaké změny si rok 2022 nachystal pro řidiče? Je tu speciál Týdne na zpátečku!

V prvním letošním dílu našeho pořadu se podíváme, jaké novinky náš řidiče v tomto roce čekají.

Rok 2022 si pro české řidiče nachystal řadu změn. Tou nejvíc diskutovanou je nové pravidlo při objíždění cyklistů. Musíme dodržovat vzdálenost minimálně 1,5 metru. Na komunikacích s maximální povolenou rychlostí 30 km/h je to jeden metr. Také si musíme dávat větší pozor na obecní policii, která má nyní rozšířené pravomoce.

Větší postihy čekají hříšníky parkující na místech vyhrazených pro tělesné postižené. Zajímavou novinkou je pak možnost řídit traktor s řidičským oprávněním skupiny C. Nemusíte tak už chodit na Téčko, a to platí i pro cizince. Je to z důvodu nedostatku zaměstnanců v lesnictví a zemědělství.

Dost možná pak ze silnic zmizí pivní kola, která v dopravě v podstatě jen překáží. Cestující teď už nemohou konzumovat alkohol a zároveň šlapat, respektive být aktivními účastníky silničního provozu. Dobrou zprávu pak máme pro milovníky čtyřkolek, kteří mají řidičské oprávnění pouze na automobil.