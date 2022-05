Jaké jméno dokáže zvednout cenu auta nejvíc? Není to Elvis Presley ani Paul Walker

S velmi zajímavým žebříčkem přišla společnost Hagerty. Víte, že jméno jednoho muzikanta zvedlo cenu auta o 18.650 procent?

Do jaké míry ovlivňuje cenu ojetého auta jeho předchozí majitel, původní účel, účast ve filmu nebo závodní historie? V Hagerty si tuhle otázku položili a zaměstnali tím své analytiky, aby vytvořili takzvaný Power List. Reálně to běžnému uživateli nic moc neřekne, ale k zamyšlení to určitě je. Seznam je rozdělený na kategorie - Filmová auta, Auta filmových hvězd, Auta muzikantů, Slavní řidiči, Královské rodiny a Ostatní.

Kdo je ale na úplném vrcholu? Kdo, nebo co, dokáže cenu vystřelit do nesmyslných výšin? Odpověď je jednoduchá, úplně nejvíce dokázalo cenu auta vystřelit jméno Notorious B.I.G. Zelené SUV značky GMC, ve kterém byl umělec zastřelen, se vydražilo v říjnu roku 1997 za 1,5 milionu dolarů, což je nárůst o 18.650 procent. Vůz získala neznámá žena.

Na druhém místě je Ford Mustang z filmu Bullitův případ, jehož hodnota vzrostla o 15.982 procent. Následuje ho BMW řady 7, ve kterém byl zastřelen rapper Tupac. Hodnota vozu vzrostla 8233 procent. Nicméně tohle analytikům nestačilo. Nedá se prostě říct, že auta, ve kterém bude někdo slavný zastřelený, budou automaticky takto hodnotná. Chtělo to víc dat, proto se rozhodli, že zvolí pouze jména, s nimiž bylo spojeno minimálně osm aut. Pokud tedy budeme ignorovat jednotlivé kategorie, je celkový Power list následující:

Průměrný nárůst hodnoty vozů podle jmen, která jsou s nimi spojená Jméno Nárůst hodnoty v procentech James Bond 449 % Paul Walker 331 % Elvis Presley 229 % Steve McQueen 160 % Elton John 115 % Clark Gable 76 % Alžběta II. 40 % Rod Stewart 19 % Nick Mason 19 % Jay Kay 11 %

Proč tedy zesnulý rapper zvedne cenu vozu tak enormním způsobem a muzikant Jay Kay jen jedenácti procenty? Je to také tím, že Jay Kay dává du aukcí třeba supersporty, jejichž počáteční cena je už tak vysoká a často i nadále na ceně rostou. Jméno muzikanta je tak jen malým bonusem, ale na kontě jich má už hodně. Oproti tomu Notorious B.I.G. jezdil v SUV za pár tisíc dolarů.

Rod Stewart, Elton John, Nick Mason (Pink Floyd) a Jay Kay (Jamiroquai) jsou žijícími muzikanty. Elvis Presley je po smrti. Clark Gable byl americký herec považovaný za Krále Hollywoodu. Zesnulý herec Paul Walker byl s auty spojován vždy velmi silně a James Bond je fiktivní postava.