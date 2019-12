Jaká je daň za stahovací střechu? U VW T-Roc Cabriolet i téměř 200 kg navrch

Pokud si právě kladete otázku, proč v zimě píšeme o kabrioletech, napadá mě hned několik odpovědí. Předně je třeba vzít v úvahu, že moderní kabriolety, přestože mívají převážně plátěnou střechu, můžete bez citelného snížení komfortu používat celoročně. Tepelná a zvuková izolace totiž za poslední roky hodně pokročila. A co si budeme povídat, pořádná zima v Česku už dlouho nebyla. Za týden budou Vánoce a kabriolet pod stromečkem jen tak někdo nečeká, a kdyby vás skutečně napadlo si jeden podle svých představ koupit, budete na něj pár měsíců čekat.

Je to i případ Volkswagenu T-Roc Cabriolet, jehož předprodej na českém trhu byl zahájen před pár dny. Předprodej se ale nerovná oficiálnímu zahájení prodeje, kdybyste se tedy dnes rozhodli, že vyrazíte k dealerovi a jeden otevřený T-Roc si objednáte, za volant se poprvé posadíte až na jaře. A to už bude krásně, teplo a příroda jen pokvete.

Volkswagen T-Roc Cabriolet: Ceny pro český trh Motor Výbava Style Výbava R-Line 1.0 TSI/85 kW 6M 699.900 Kč - 1.5 TSI/110 kW 6M 737.900 Kč 814.900 Kč 1.5 TSI/110 kW 7A 797.900 Kč 874.900 Kč

Kdo si kupuje kabriolet, stoprocentně ví, že se musí připravit na jistá omezení. Plátěnou střechu je třeba někam složit, takže ze zavazadlového prostoru obvykle moc nezbude. Přestože v porovnání s výchozí variantou dostanete vlastně „méně“ auta, hmotnost letí nahoru, protože je třeba zpevnit karoserii, aby se kvůli absenci střechy tolik nekroutila. Motory jsou ale shodné s výchozími modely, takže se liší i dynamika. A protože je T-Roc Cabriolet poslední otevřený vůz, který se letos dostal na český trh, můžeme si srovnání s výchozím modelem demonstrovat na něm.

Těžší, ale stejně rychlý

Výrobci umějí rozdíl mezi hmotnostmi výchozího modelu a otevřené verze srazit na naprosté minimum. Třeba Mercedes-Benz SLS AMG Roadster před lety šokoval pouze 40 kily navrch v porovnání s kupé. Něco takového ale u levných kabrioletů čekat nemůžete. Základní T-Roc Cabriolet s motorem 1.0 TSI/85 kW a manuální převodovkou váží 1487 kg, tedy o 194 kg více než pětidveřové SUV.

Zvýšení hmotnosti ale nemusí souviset pouze se samotným přerodem SUV v kabrio. Roli může hrát i výbava, kterou má kabriolet sestavenou jinak. Vyjíždí na 17palcových kolech a má 18palcovou rezervu, zatímco uzavřená verze jezdí na šestnáctkách a stejně velké kolo najdete i pod podlážkou zavazadelníku. Rozdíl v hmotnosti samotné výbavy v konečném součtu nebude moc velký, je ale dobré na něj nezapomínat.

O to více je zajímavý fakt, že se napříč motorovou nabídkou neliší maximální rychlost. Kabrio s litrovým motorem umí 187 km/h, s patnáctistovkou zvládne až 205 km/h. Rozdíly bychom jistě zaznamenali v dynamice, dobu potřebnou ke zrychlení z nuly na stovku a pružné zrychlení z 80 na 120 km/h však Volkswagen u T-Rocu Cabriolet zatím neuvádí. Patrně to bude více než u SUV, které zvládne sprint z 0-100 km/h za 10,1 sekundy (1.0 TSI) a 8,4 sekundy (1.5 TSI).

Vyšší hmotnost kabrioletu se podepsala i na spotřebě paliva, která je u obou motorů vyšší o zhruba o dvě deci. To ještě není takové omezení, jako fakt, že zatímco do SUV naskládáte pět lidí, kabriolet je pouze čtyřmístný a úměrně tomu mu kleslo i užitečné zatížení (mezi 336 a 360 kg). Maximální hmotnost brzděného přívěsu se však neliší (1300 až 1500 kg) a střechy obou vozů verzí můžete zatížit až 75 kilogramy. Je také zajímavé, že za kabriolet můžete zapřáhnout těžší nebrzděný přívěs (740 až 750 kg kabrioletu vs. 640 až 660 kg běžné verze).

Abyste měli jasno, proč obě karosářské verze srovnáváme pouze s motory 1.0 TSI a 1.5 TSI, vězte, že to ani jinak nešlo. T-Roc Cabriolet totiž jiné agregáty nenabízí a vybrat převodovku si můžete pouze u patnáctistovky. Pokud bude zástavbovost podobná jako u běžného SUV, bude se více zájemců o kabriolet rozhodovat pro tříválec a manuálem.