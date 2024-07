Jak zvládnout dlouhou cestu autem s dětmi? Tady je 7 užitečných tipů

„Mám žízeň!“ „Už tam budeme?“ „Mně se chce čůrat!“ „Mami, on mi to bere!“ „Mně se chce blinkat!“ Kdo by to neznal, dlouhé cesty s dětmi na dovolenou mohou být slušná noční můra – nejen pro řidiče, ale i zbytek posádky vozu. Jakožto ostřílení rodiče jsme proto dali hlavy dohromady a sestavili sedmero tipů, díky nimž zvládnete náročné přesuny s ratolestmi ve zdraví a (alespoň částečné) psychické pohodě.

Správně sbalte

Říká se, že s dětmi neexistuje dost velké auto – zvlášť při dalekých a dlouhých cestách, i když některá se najdou i dnes a s příjemně klasickými tvary. Kvůli bezpečnosti byste neměli vozit větší, těžší a hlavně nezajištěné předměty v kabině, ačkoliv je možnost „šoupnout“ část nákladu do prostoru pro nohy pod dětskými sedačkami lákavá. Zavazadla je vhodné skládat do kufru pokud možno od těch, které budete na cestě případně potřebovat nejméně, až po ty, k nimž je dobré mít snadný přístup při zastávkách.

Pro zajištění potřeb dětí je fajn mít po ruce a bez odepínání pásů kabinové zavazadlo a v něm vše, co můžete pro děti potřebovat. Občerstvení, hračky, případně léky nebo hygienické potřeby. Není nic horšího, než na odpočívadle v dešti vykládat celý pečlivě vyskládaný kufr proto, že jste úplně vzadu u opěradel zadních sedaček nechali čisté jednorázové plenky.

Naplánujte si zastávky s ohledem na děti

Sami asi nejlépe odhadnete, jak dlouhý časový úsek zvládnou děti v autě na jeden zátah. Při pauzách se protáhnou, nadýchají čerstvého vzduchu, mohou si odskočit na WC a občerstvit se jiným způsobem, než v kabině vozu. Na zvolené trase doporučujeme najít si místa pro zastavení s dětskými hřišti – online mapové služby vám dnes díky svému širokému pokrytí pomohou najít, kde zastavit, a co je na místě za vybavení.

Z našich tipů převážně při cestování z České republiky na jih můžeme doporučit například park Stromovka v Českých Budějovicích, který je přímo po trase k Dolnímu Dvořišti a kde najdete herní prvky, místo k sezení a chládek pod vzrostlými stromy. Navíc se zde dá v pohodě zaparkovat. Pokud míříte na jih přes Vídeň směrem od Znojma, za pozornost stojí nový a volně přístupný dětský zábavní park ve Chvalovicích se skluzavkami, prolézačkami, obřím lanovým hřištěm, a dokonce i elektrickými zásuvkami, díky nimž můžete ohřát miminku příkrm. A jestli jedete přes Vídeň od Mikulova, koukněte se na Motorikpark 22 – pár desítek metrů od hlavního tahu S2 se v ulici Süssenbrunner Strasse nachází obří herní komplex s bezpočtem prolézaček, akčních chodníčků, skluzavkami i trampolínami.

Jídlo a pití

Potraviny do auta by měly být zdravé, lehké, výživné a zároveň nenadělat svinčík. Osvědčenou stálicí pro občerstvení za jízdy je ovoce – ideálně takové, které se nedá rozpatlat a neteče z něj moc šťávy. Například pokrájené jablko, hroznové víno (půlené, kvůli bezpečnosti – může dětem zaskočit), lesní plody nebo sušené ovoce. Dobrou volbou jsou také extrudované křupky, z nichž neodpadávají drobky. Pokud chcete větším dětem dopřát něco výživnějšího, zkuste třeba bloček sýra pokrájený na „hranolky“ – dobře se drží, zasytí a nenadělá nepořádek.

Předškolní a školní děti se pak zvládnou v autě i v pohodě naobědvat, dobrou volbou jsou například studené těstovinové saláty z uzavíratelné plastové misky, wrapy, nebo z domova nachystané zapečené sendviče. To vše se dá připravit zdravě a chutně. Pro miminka jsou pak za jízdy nejjednodušší možností kapsičky – buď kupované, nebo znovu naplnitelné s obsahem dle chutí, věku a preferencí.

Z hlediska nápojů je naprostým základem voda, kterou si můžete snadno doplnit do lahví prakticky kdekoliv. Určitě se vyhněte sladkým nápojům, které u děti mohou způsobovat energetické špičky, a syceným nápojům, z nichž může být malým cestovatelům špatně.