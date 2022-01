Takto vznikají kolony a dopravní zácpy. Přitom stačí dodržovat jedno jednoduché pravidlo

Je to pořád dokola, ale očividně i v roce 2022 ještě nemáme dostatečný přehled o tom, jak se chovat na silnici.

Nedodržování bezpečné vzdálenosti je jedním z největších hříchů nejen českých řidičů a častou příčinou nehod. Všichni dnes někam pospíchají, ale nalepením se na nárazník auta před námi se prostě nic neurychlí. Už se vám někdy určitě stalo, že se chystáte předjet na dálnici třeba dva kamiony, vybočíte do levého, držíte si tachometrových 130 km/h a po chvíli už máte na sobě nalepené další auto.

A za ním jsou klidně dvě další. A najednou ten dodávkař před kamiony bez bliknutí vybočí, že předjede třetí kamion, vy mu lehce přibrzdíte, ten za vámi silněji, ten za ním ještě silněji a tak dále, až najednou celý levý pruh jede 60 km/h, nebo ještě hůř, někdo se takhle ťukne a už máte kolonu jako hrom. Nic ve čtyři odpoledne po cestě z práce nenaštve víc.

Se smutkem v očích budete sledovat, jak si to na druhé straně dálnice všichni spokojeně sviští, ale to jen do té doby, než jeden člověk jen lehce přibrzdí, protože ho ten ťukanec na druhé straně dálnice přece hrozně moc zajímá. Ti největší kaskadéři berou do ruky ještě chytrý telefon, aby o tom mohli poreferovat na sítích. No a stojí i druhá strana dálnice.

Zdroj videa: Youtube

Právě takovou situaci demonstroval a publikoval vědec Yuki Sugiyama už v roce 2008 v rámci experimentu The Mathematical Society of Traffic Flow. V něm poskládal auta do kruhu a nechal řidiče jet konstantní rychlostí se stejnými, nedostatečnými rozestupy. Stačí pak, aby jedno auto lehce zabrzdilo a vznikne řetězová reakce, která vyústí až v zastavení několika vozidel.

Jak z toho ven? Je to úplně jednoduché, ale zřejmě stále málo důrazné - dodržujte bezpečnou vzdálenost! Pomůcek je mnoho, také jsme o nich psali, ale nejjednodušší je dodržovat pravidlo dvou vteřin. Jakmile auto před vámi mine nějaký objekt u silnice, prostě si odpočítejte dvě vteřiny, než k němu dojedete.