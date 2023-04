Jak vypadá autobus pro prezidenta? Je to 13metrové monstrum s krouťákem 2508 N.m

Vlastně je to docela dokonalé maskování. Na první pohled to totiž vypadá, že kapela Lamb of God přejíždí z podia na podium během amerického turné. Ve skutečnosti jde o neprůstřelnou bestii s prezidentem na palubě.

V rychlosti si teď zopakujeme volací znaky vozidel Spojených států pro tamního prezidenta. Air Force One je prezidentovo letadlo, to znají všichni, kteří viděli akční film s Harrisonem Fordem z roku 1997. Marine One bývá zase helikoptéra, zatímco v Marine Two sedává viceprezident. Jedná se o vozidla Námořní pěchoty. Stejně tak tomu je u Army One a Army Two u armádních helikoptér. Pokud se prezident nachází v civilním letadle, je zvané Executive One.

Cizí pak americkým prezidentům v minulosti nebyly vlaky ani jachty, ale jak je to s auty? Asi každý zná limuzínu Cadillac One, které se říká také The Beast (Bestie). Co ale znamená Ground Force One? Je to autobus, který zvenku vypadá jako autobus pro turné metalové kapely. Nicméně rozdílem je, že prezidentský autobus je pancéřovaný. Hodí se také zmínit, že Ground Force One je spíše lidový název, není oficiální, i když se hodí a je trefný.

Autobus se pro transport prezidenta užíval už v minulosti, ale zlomový bod přišel v roce 2011, kdy tento druh vozidla zařadila Tajná služba do flotily, Barack Obama v jednom z nich objížděl voliče při kampani v roce 2012. Autobusy jsou dva a jeden z nich vyšel na 1,1 milionu dolarů. Druhým autobusem jezdil Obamův oponent při volbách v roce 2012, bývalý guvernér státu Massachusetts Mitt Romney.

Základem pro autobusy byl typ X3-45 VIP od kanadského výrobce Prevost Cat. Monstrum se třemi nápravami se stále nabízí a na stránkách výrobce lze najít také kompletní specifikaci. Vnitřnosti s prezidentským speciálem však samozřejmě nemusí být stoprocentně totožné. Ostatně Tajné služby si říkají tajné z nějakého důvodu a každá odhalená slabina může ohrozit bezpečnost posádky.

Nicméně podle výrobce je pod kapotou tohoto typu vznětový šestiválec D13 od Volva o objemu 12,8 litru. Dle stránek výrobce dosahuje výkonu 500 koní. Pozor, neplést si s motorem Volvo Penta D13, který je určený pro motorová plavidla a aktuálně nejslabší verze tohoto motoru má 700 koní, zatímco nejsilnější má až 1000 koní. Ale zpět k autobusu - výrobce Prevost Car uvádí maximální točivý moment motoru 2508 N.m.

Síla se přenáší na kola přes šestistupňovou převodovku Allison a nádrž paliva pojme necelých osm set litrů paliva. Rozvor činí 8,5 metru a na délku vůz měří 13,7 metru. Uvnitř je 46,9 metrů čtverečních prostoru, o jehož zaplnění se postarala firma Hemphill Brothers Coach Company. Firma dělala také červeno-modré majáky autobusu. Tajná služba se pak postarala o veškerou komunikaci a věci, které nemůžeme vědět.