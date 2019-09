Jak vypadá auto po 20 letech v jezeře? Úžasný úlovek z Ameriky ukazuje vše

Dvacet let pod hladinou. To není laciná parodie na román Dvacet tisíc mil pod mořem, ale realita v oregonském Portlandu. V jeho blízkosti našla policie před třemi lety utopený Chevrolet Corvette, ležel v řece kousek od přístavního mola. Podle zpráv byl vůz ukraden už před více než dvaceti lety. Až nyní byl žlutý sporťák vyloven skupinou potápěčů, kteří svůj „úlovek“ natočili.

Proč vůz už dávno není venku? Místní šerif to vzdal poté, co zapřáhl Vette za náklaďák a napnuté lano jí začalo doslova trhat. Potápěči z Youtube kanálu Adventures with Purpose proto zvolili méně „farmářskou“ metodu a šli na to modernější cestou.

Za dvě dekády pod hladinou byl v autě obrovský nános bahna, který téměř znemožnil jeho vylovení. Záchranáři proto použili vzduchové polštáře s řetězy, které vůz nadnesly z bahna a umožnily následnou manipulaci.

Pak už jen stačilo zapřáhnout řetězy za odtahový vůz a pomalu Corvette vyprostit. Vůz tak opustil jezero po stejné rampě, po jaké se do ní před lety dostal. Potápěči na konci videa sdělí, že se pokusili kontaktovat majitele, který však krátce po ztrátě vozu opustil Spojené státy. V blízkosti této rampy se navíc nacházejí ještě další čtyři potopené vozy.