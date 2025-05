Jak vybrat Škodu Octavia a jak se chovat na dálnicích? Sledujte nový Svět motorů a dozvíte se to!

Škodě Octavia se přezdívá „sen českých rodin“ zcela právem. Taky s fabií soupeří o nejběžnější auto českých silnic a tomu všemu odpovídá šíře nabídky v autobazarech. Jak se v nabídce ojetých octavií čtvrté generace, poradí Martin Vaculík.

Vystřídá ho herec, moderátor a reportér Tomáš Zástěra, který nám ukáže svou Škodu Enyaq Coupé RS a odpoví na záludné otázky Markéty Volfové.

Mitsubishi Outlander je vůz, který na českém trhu několik let chyběl. Konečně ho však české zastoupení značky začalo dovážet – a jestli jeho plug-in hybridní pohon stojí za to, zjišťoval Leoš Káňa v důkladném testu.

Že je na českých dálnicích nebezpečno? Nebylo by, kdyby všichni pořádně používali zrcátka a spolupracovali. Najíždění na dálnici totiž může být poměrně nebezpečný manévr, a tak se Marek Bednář vyptá předsedy Asociace Autoškol Aleše Horčičky na to, jak se správně na dálnici napojovat. A následně zjistí, jestli to jde bezpečně i se slaboučkým Chevroletem Spark.

A konečně, kvapem se blížící léto znamená, že někteří z nás vytahují z garáží své motorky – a jiní přemýšlejí, co by si ještě honem pořídili. Kamil Holan vyzkouší novinku značky Royal Enfield.

Co kolegové zjistili, se dozvíte už zítra, ve čtvrtek 22. 5. Ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. A pokud nestihnete premiéru, v neděli 25. května dopoledne poběží na tomtéž programu repríza. Všechny odvysílané díly najdete i na video platformě OnePlay.