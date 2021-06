Jak vybrat ojetinu? Desatero pro správný výběr ojetiny podle Das WeltAuto

Das WeltAuto, program prodeje kvalitních a prověřených ojetých vozů, nabízí svým klientům špičkové služby. A protože se dodací lhůty některých nových vozů následkem pandemie prodlužují, řada zákazníků se odklání do sfér kvalitních ojetých vozů. Více než dřív platí, že ojeté jako nové může být řešením. Jak ale vybrat co nejlépe?

„Nákup automobilu bývá zpravidla druhou největší investicí v životě – ať už jde o nový, či ojetý vůz. My nabízíme použité vozy nejvyššího standardu a výraz ‚ojeté jako nové‘ u nás dostává reálný rozměr. Přesto, že se situace na trhu ojetin od divokých 90. let značně změnila, stále může být, u některých prodejců nákup vozu z druhé ruky rizikovější než koupě nového auta. My se tato rizika snažíme co nejvíce eliminovat,“ říká Mirka Cimrová, vedoucí divize Das WeltAuto společnosti Porsche Česká republika a dodává: „Díky stálé nabídce zhruba 3000 aut všech značek, primárně však koncernu Volkswagen, dokážeme poskytnout alternativu těm, kteří touží po svém voze co nejdříve. I zde se ale vyplatí být při výběru nekompromisní a trvat na jasných standardech, tedy původu, historii a garanci.“ Připomeňme si pár důležitých bodů:

1. Skutečný stav kilometrů

Manipulace se stavem kilometrů bývá nejsnazším způsobem, jak na ojetém autě vydělat víc peněz. U Das WeltAuto je zákazník chráněn. Interními systémy koncernu Volkswagen dokážou prodejci prověřit stav tachometru. Autorizovaní prodejci navíc úzce spolupracují s českou autoritou v oboru – společností Cebia. Ke každému vozu z programu DWA zákazník obdrží Cebia report s garancí kilometrového stavu tachometru, staří vozu i potvrzení, že vůz není předmětem financování.

2. Prokazatelná historie

Kromě počtu ujetých kilometrů rozhoduje o stavu vozu také jeho skutečné stáří, počet majitelů a zejména pravidelná údržba. Často se vám může stát, že vůz deklarovaný jako rok 2020 je vlastně auto vyrobené na podzim 2018 a do provozu uvedené až v onom roce 2020, protože třeba 2 roky stálo někde v Rumunsku na showroomu. Jeho německý původ navíc mohl být jen na oko zmanipulován krátkodobým přihlášením v Německu na pár dní, aby ho pak prodejce mohl deklarovat jako „dražší německý vůz“. U Das WeltAuto toto nehrozí, protože při koupi máte od prodejce k dispozici kompletní historii.

3. Záruka

Když už za auto dáte 350 tisíc korun (průměr v síti Das WeltAuto) očekáváte určitou záruku. Program Das WeltAuto poskytuje garanci 12 či 24 měsíců, která chrání zákazníka před náklady vzniklými případným selháním důležitých součástek a zařízením ojetého vozu. Až dvouletou garanci lze sjednat pro vozy stáří do 8 let a nájezdu 200 000 km, přičemž záruka existuje v několika stupních. U mladších vozů (5 let/150 000 km) financovaných společností Volkswagen Financial Services vzniká nárok na záruku nejvyšší úrovně Gold na jeden rok zdarma.

4. Garance technického stavu

Síť Das WeltAuto má proti ostatním autobazarům obrovskou výhodu – protože je vždy součástí autorizovaných prodejců značek Volkswagen, Audi, SEAT či ŠKODA, bývá u něj autorizovaný servis. A ten ví nejlíp, jak na tom ojetý vůz je. Kromě toho každé prodávané vozidlo v síti Das WeltAuto je po stránce technického stavu prověřeno právě v autorizovaném servisu. Technik stav zhodnotí a veškeré údaje zapíše do protokolu o technickém stavu vozu – dokument je pak klientovi při koupi plně k dispozici. Data v něm jsou vždy dle skutečnosti a plně transparentní.

5. Pečlivá předváděcí jízda

Je stále spousta lidí, kteří tuto zásadní část koupě ojetého vozu berou na lehkou váhu. Přitom zkušební jízda je velmi důležitým nástrojem, který zákazníkovi slouží jak k vyzkoušení skutečného stavu vozu, ve většině provozních situací, tak komfortu a všech funkcí vozu. Každý zákazník má na takovou jízdu právo, prodejce Das WeltAuto mu samozřejmě umožní řízení vozu. Kromě zmíněných funkcionalit u předváděcí jízdy záleží také na subjektivním pocitu z vozu, auto musí zákazníkovi takříkajíc sednout. Pokud tomu tak není, může vybírat dál. Předváděcí jízda je proto u prodejců DWA samozřejmostí a není v žádném případě závazná.

6. Výkup a protiúčet

Často se stává, že k prodejcům ojetých vozů míří lidé s cílem vyměnit svůj starý vůz za novější a nechtějí řešit starosti a odpovědnost s individuálním prodejem. Program Das WeltAuto samozřejmě nabízí řešení – u DWA lze vůz nejen koupit, ale zároveň stávající vůz prodat jak v komisním prodeji, tak jej u obchodníka nechat na protiúčet. Profesionální přístup Das WeltAuto nabízí optimální řešení a jednání na úrovni, v zájmu kréda individuálního přístupu ke každému klientovi zvlášť. Z bohatě využívaných protiúčtů a husté sítě DWA, fungujících v autorizované síti prodejců koncernu Volkswagen pak plynou pro zákazníky další výhody – vozy zde vykoupené na protiúčet často pochází z ČR, kde byly právě prodejní sítí koncernu Volkswagen prodána jako nová a mají tedy naprosto jasný původ a historii. Kruh se nám zde hezky uzavírá.

7. Financování a pojištění

Protože hotovostní financování tak drahé věci, jakým moderní ojetý vůz je, může být pro někoho problém, nabízí se pomoc ve formě finančních produktů, jako je prodej na splátky formou úvěrů. Ty bývají nejčastější u soukromých klientů, přičemž úzká spolupráce Das WeltAuto a originálního financování od společnosti Volkswagen Financial Services umí připravit výhodné nabídky s nízkým úročením, variabilními splátkami a samozřejmě také pojištěním.

8. Výměna vozu

Sice se to nestává příliš často, ale může – vůz dovezete domů, druhý den probudíte a zjistíte, že vám z nějakého důvodu nevyhovuje. Správný prodejce myslí i na tyto alternativy a dokáže vám pomoci. U Das WeltAuto existuje řešení v podobě výměny vozu. Tuto možnost lze využít do 3 dnů od koupě, při maximálním nájezdu 500 km. Po individuální dohodě s prodejcem, který má právo účtovat si případné administrativní poplatky, pak lze váš vůz vyměnit za jiný, ve stejné anebo vyšší cenové relaci.

9. Sednout a jet

Nikdo nechce s koupeným vozem odjet hned do prvního servisu a tam řešit další věci. Proto se u Das WeltAuto klade maximální důraz na to, abyste se při koupi a následném užívání ojetého vozu cítili jako ve voze novém. Odpovídá tomu jak prodejní kultura, tak technická příprava vozu před prodejem, která se úzce blíží předprodejnímu servisu nových vozů. Vozy z programu Das WeltAuto bývají zpravidla po periodickém servisu a nečeká je v dohledné době návštěva STK. Pokud ano, tak toto všechnolze s prodejcem, po vzájemné dohodě, snadno vyřešit.

10. Ojeté (skoro) jako nové

Spousta lidí vybírá ojetý vůz, ale postrádá ten pocit, jako by si kupoval nový. V zázemí stavební buňky na štěrkové ploše bazaru se mu to těžko poštěstí. V profesionálním zázemí autorizovaných prodejců Das WeltAuto, kteří jsou velice často „pod jednou střechou“ spolu s prodejci nových vozů však prodejní standard bývá na úrovni, jakou nabízí právě prodej nových aut. Velká investice v podobě nákupu vozu si prostě zaslouží odpovídající prodejní aranžmá, které je u autorizovaných prodejců Das WeltAuto standardem.