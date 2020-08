Jak vybavit karavan na cesty? Projděte si přehled věcí, které nesmíte zapomenout

Výbava karavanu není jenom o kempinkovém nábytku a předstanu. Karavan je třeba vybavit nádobím, potřebnou chemií, věcmi osobní potřeby, ale i dalšími nezbytnostmi, aby pro vás byla dovolená co nejvíce příjemná. V dnešním článku si všechnu potřebnou výbavu shrneme.

Předně je nutné si ujasnit, kde budete trávit dovolenou. Upřednostníte-li cestování na divoko, musíte si zajistit větší soběstačnost. Pro tu je nezbytný dostatek pitné i užitkové vody, plynová bomba na vaření či chladnička. Ideální je také mít solární panel na střeše, který vám pokryje energii pro osvětlení a spotřebiče.

Jestli upřednostňujete kempy, odpadnou vám starosti s věcmi okolo toalety a sprchy, většinou se také můžete připojit k elektřině a fungovat na ní. Ale seznam výbavy, alespoň té základní, bude pořád stejný. Při balení věcí také hraje roli to, kdy, na jak dlouho a kam jedete. Jestli za teplem, k vodě, nebo na zimní dovolenou s lyžováním.

Základní výbava

Než začnete karavan vybavovat vším možným, je dobré si udělat seznam, který na konci můžete klidně z půlky proškrtat. Vybavení karavanu totiž není nutné přehánět. Nejenom kvůli místu a hmotnosti, ale také proto, že řadu věcí možná ani nevyužijte a po dovolené je budete stejně vyklízet. To stejné platí i pro oblečení a boty: vezměte s sebou jen to, co opravdu využijete. Potraviny a vodu je pak ideální řešit až po dojezdu. Ušetříte tak nejedno kilo, a to se hodí, protože pokud cestujete s rodinou, překročení maximální povolené hmotnosti soupravy je hned.

Na internetu naleznete mnoho stránek, které se zabývají kempováním, karavaningem a prodejem vybavení. Nenechte se ale zmást, že do karavanu potřebujete stejnou výbavu jako doma. V některých kempech byste mohli třeba použitím běžné rychlovarné konvice klidně i vyhodit pojistky. To neznamená, že si takový spotřebič vzít nemůžete, jen je lepší vybírat podle výkonu, aby byl co nejnižší. V nabídce je tak nejenom fén do karavanu, rychlovarná konvice či remoska, ale třeba i cestovní pračka.

Kuchyň a sociální zařízení

Právě kuchyň není třeba nějak zásadně vybavovat. Časem uvidíte, že postačí základní vybavení. Mixér nechejte doma, vodu ohřejete i v hrnci nebo v konvici na plynovém vařiči a na ostatní si vystačíte s běžným náčiním. Na vaření budou stačit 2 až 3 hrnce různých velikostí a pár kousků náčiní. Nezapomeňte na otvírák na konzervy a vývrtku.

Do karavanu se hodí speciální nádobí z tvrzeného melaninu, které je lehké a odolné vůči poškození. Zakoupit můžete celou sadu, která je skladná a ušetří více místa, a také při cestování nebude nádobí poskakovat ve skříňkách.

To stejné platí i pro sklenice. Nahradit je opět můžete plastovým nebo kovovým provedením. Vyrábějí se v různých tvarech, velikostech i designu. Příbory můžete vzít klasické, jen je před cestou zabezpečte v šuplíku. Třeba utěrkou, ať je nemáte po dojezdu po celém karavanu. Dále se hodí dvě různě velké misky s víkem nebo dózy na uchování potravin.

Další věc, bez které se při kempování neobejdete, je lavor. V lavoru umyjete špinavé nádobí nebo ho v něm přenesete do kuchyňky v kempu. Vyperete v něm špinavé prádlo a v případě nouze se v něm opláchnou i děti.

Na doplnění vody určitě pořiďte plastovou konev, kterou budete používat výhradně pro čistou a pitnou vodu. Budete s ní doplňovat tekutinu přímo do nádrže. Na vodu se bude hodit i barel, který můžete nechávat právě venku jako rychlý zdroj vody pro děti nebo na rychlé umytí. Jen pozor, aby voda vydržela čerstvá a nekazila se.

Budete-li používat toaletu, je třeba myslet na speciální chemii a na to, že používanou toaletu je třeba před cestou vyprázdnit. V nabídce je i speciální toaletní papír, který se snadno rozkládá a nezatěžuje přírodu. Stejně jako u obytných vozů však platí, že je vestavěná toaleta spíše nouzovka. Je-li to možné, odskočte si přímo v kempu.

Pokud nemáte možnost sprchování v karavanu nebo v kempu, dá se pořídit lehký a snadno složitelný stan, ve kterém se pohodlně osprchuje i dospělý. K tomu malé čerpadlo, sprchu a klidně i barel, kam si dáte ohřátou vodu.

Nábytek a další doplňky

Nábytek

Kempingový nábytek je nezbytná výbava. Skládací stůl, židle, křesla, stoličky... na výběr je toho opravdu hodně a v různých cenách. Hodit se bude i skládací skříňka, na kterou se dá umístit i plynový vařič, pokud neradi vaříte v karavanu. Kempinkového nábytku na trhu najdete hodně a je dobré zajet si ho vyzkoušet, ať se vám dobře skládá, je lehké a hlavně pohodlný.

Markýza či stan

Markýzu nebo stan není nutnost pořizovat, i když bez ničeho uvidíte karavan málokdy. Co vám bude vyhovovat více, zjistíte časem. Je to skvělé řešení na zvětšení prostoru, navíc ochrání před sluncem i deštěm, a tak můžete trávit čas venku i za špatného počasí.

Koberec

Další vychytávkou je koberec. Je vyroben z odolného a dobře udržovatelného materiálu, který se dá lehce zamést nebo očistit, a tak budete mít před karavanem čistý a suchý podklad.

Nosič jízdních kol

Pokud rádi jezdíte na kole, nosič kol určitě nesmí chybět mezi výbavou. Někteří převážejí kola uvnitř karavanu, ale jistější to je na nosiči na střeše auta nebo na zadní stěně karavanu.

Doklady

Nezapomeňte ani na doklady ke karavanu a k vozidlu, řidičský a občanský průkaz, pas, zelenou kartu a tak dále.

Seznam vybavení

Při cestování s karavanem se hodí spousta věcí. Některé jsou nutnost a mít je musíte, bez některých věcí se neobejdete, a pak je zde spoustu drobností, které třeba příště nevezmete, protože celou dobu jen překážely. Zde najdete náš doporučený seznam věcí, které byste měli před cestou pořídit a které by se mohly hodit.

Nutnost

vyrovnávací nájezdy

klíny na založení karavanu

zpětná zrcátka

malá vodováha pro správné usazení karavanu

redukce připojení auta k přívěsu (není vždy potřeba)

doklady

malý hasicí přístroj

Bez čeho se neobejdete

plynová lahev, ideálně dvě

prodlužovací kabel na navijáku, redukce

drobné nářadí, sekera, malá pilka, skládací lopatka, hrabičky

schůdky

nádrž na odpadní vodu, kanystr na pitnou vodu, konev

smeták, koště, odpadkový koš a pytle, kyblík, hadr, papírové úterky, potřeby pro mytí nádobí, utěrky, plastový lavor

baterie, lampička, osvětlení, nabíječka na telefon a fotoaparát

Co se hodí

detektor plynů, sada náhradních pojistek a žárovek, náhradní kolo

zámek oje a krycí plachta na oj

stanové kolíky, kolíčky a šňůra na prádlo, zámek na kolo a řetěz, plachta na kola

skládací venkovní gril ideálně na plyn (v některých kempech je zakázáno rozdělávat oheň), skladné ohniště

lékárnička, sprej proti hmyzu, vonná svíčka proti hmyzu, obranný sprej, popř. paralyzér

psací potřeby, izolepa, šití, hliníková a potravinová fólie

hračky pro děti, hry, něco na čtení, rádio

na uskladnění věcí pod karavan se hodí plastové bedýnky s víkem, na přenos věcí pevnější větší taška

závěsný systém do předstanu, např. kapsář nebo háčky, případně i skládací botník

rohož nebo venkovní karavanový koberec

